De scènes met zijn moeder in ‘Jeen-yuhs’ op Netflix bewijzen dat Kanye na haar dood definitief zijn knikkers heeft verloren

Na de mislukte presidentscampagne, de lelijke scheiding met Kim Kardashian, de stompzinnige uitspraken over slavernij en abortus, de verwijten aan het adres van Taylor Swift en Billie Eilish en de ophemeling van problematische figuren zoals Bill Cosby en R. Kelly, valt het moeilijk voor te stellen dat Kanye West ooit een onschuldige jonge beatbakker was, een kleine knul met een grote droom. ‘Yeen-yuhs: Act 1’, de eerste aflevering van de driedelige Ye-documentaire op Netflix, brengt de oude Kanye weer even tot leven.

Een jonge en zenuwachtige Kanye West betreedt de kantoren van Jay-Z’s platenlabel Roc-A-Fella Records, in de hoop een platencontract te scoren. Hij zet ‘All Falls Down’ op voor een marketeer, die hem ongemakkelijk aanstaart. Geen succes, dus op naar de volgende kamer, waar een dame te midden van zijn track een gesprek met een collega aanknoopt. Kanye druipt af, zonder contract, gedwongen om nog meer beats te maken voor rappers die wél serieus worden genomen. ‘All Falls Down’ zou twee jaar later zijn eerste top 10-hit in Amerika worden, maar voorlopig moet niemand van hem weten.

Tijdens de eerste aflevering van ‘Jeen-yuhs’ deed ik iets wat ik al jaren voor onmogelijk hield: ik begon voor Kanye West te duimen. ‘Act 1’ toont zijn hobbelige parcours richting een eerste platencontract, met beelden die al twintig jaar in een donkere kelder lagen te rijpen. Het spreekt van groot geluk of een spectaculaire voorzienigheid dat Clarence ‘Coodie’ Simmons al zo vroeg de camera op Kanye West begon te richten. De filmmaker bekent alleszins dat hij ‘Jeen-yuhs’ maakte naar het voorbeeld van ‘Hoop Dreams’: de fantastische documentaire over twee jongens die dromen van een basketbalcarrière maar de NBA nooit halen. Dat we zolang op deze film hebben moeten wachten, moeten we volgens Coodie aan Kanye’s twijfels wijten.

De eerste aflevering verliest hier en daar de rode draad, maar komt met veel mooie beelden die nooit eerder het daglicht zagen: Kanye die ‘Jesus Walks’ aan zijn idool Scarface laat horen, samen met Mos Def impromptu de strofes van ‘Two Worlds’ rapt, of ontzet verneemt dat een jeugdvriend hem gedist heeft. Ondanks cameo’s van Pharrell en Beyoncé steelt zijn moeder Donda de show. Zij ontvangt haar zoon en Coodie in haar appartement en neemt hen zelfs mee naar het huis waar Kanye is opgegroeid. Ze weet hoe ze haar zoon moet opbeuren, maar zet hem ook, waar nodig, op z’n plek: ‘Je hebt veel zelfvertrouwen, op het randje van arrogantie. Onthoud, mijn zoon, dat een reus niets ziet in de spiegel.’ Die scènes ondersteunen de theorie dat Kanye na de onverwachte dood van zijn moeder in 2007 zijn knikkers definitief heeft verloren; vijftien jaar na datum vernoemt hij zijn platen nog steeds naar haar.

Kanye West spreekt in 2002 tijdens een MTV-interview profetische woorden: ‘Ik wil ooit zo beroemd worden dat ik zonder achternaam verder kan.’ De kiem van de megalomanie was er twintig jaar geleden dus al, maar dankzij ‘Jeen-yuhs’ krijgen we Ye nog eens als een sympathieke underdog te zien. De volgende twee afleveringen beloven de definitieve doorbraak én de diepe val in beeld te brengen. Aangezien Ye de afgelopen dagen alweer een trieste tirade op Instagram heeft afgestoken, ditmaal over zijn ex en haar nieuw lief Pete Davidson, kan ik alleen maar concluderen: I miss the old Kanye.

‘Act 2’ verschijnt op 23 februari op Netflix, ‘Act 3’ op 2 maart. Ye belooft op 22 februari ‘Donda 2’ uit te brengen.