De sekstape van Pamela Anderson: ‘Na vier uur kwam ik met pruik, borstprothesen en gebronzeerde huid weer buiten’

U en ik hebben ’m natuurlijk nooit bekeken, maar eind jaren 90 waren wereldwijd miljoenen mensen in de ban van de sekstape van Pamela Anderson en Tommy Lee. Een elektricien stal een homevideo waarop het koppel van jetje gaf uit de kluis van hun woning en nadat hij die had doorverkocht, ging het filmpje de wereld rond. VHS-cassettes werden uitgewisseld als smokkelwaar, er waren feestjes waarop de video werd afgespeeld en uiteindelijk belandde de tape ook op het internet, dat toen nog in zijn kinderschoenen stond. Maar voor het koppel zelf, dat aan de vele views niets heeft verdiend, was de gelekte sekstape een nachtmerrie. De nieuwe miniserie ‘Pam & Tommy’ brengt het verhaal achter de video, met de Britse actrice Lily James (‘Cinderella’, ‘Downton Abbey’) als de ster uit ‘Baywatch’.

– Toen bekend werd dat jij Pamela Anderson zou spelen, vroegen mensen zich af of zo’n frêle Britse actrice wel de beste keuze was. Maar de kritiek verstomde volledig toen de eerste foto’s van jou als Pamela naar buiten kwamen: wat een transformatie!

LILY JAMES (lacht) «Dankjewel! Ik denk dat ik ook nog nooit zo hard heb gewerkt voor een rol. Er was het fysieke aspect, waarvoor ik elke nacht om halfvier bij de make-up moest zijn en vier uur later met pruik, borstprothesen en gebronzeerde huid weer buiten kwam. Maar ik heb ook alles bekeken waaraan Pamela Anderson heeft meegedaan en elk interview met haar beluisterd. Tientallen keren na elkaar, tot ik woord voor woord met haar kon meepraten.»

– Anderson heeft zelf elke medewerking aan de reeks geweigerd. Heb je haar proberen op te zoeken?

JAMES «Ik heb contact proberen te leggen, en ik heb lang, tot vlak voor de opnames, gehoopt dat we elkaar zouden kunnen ontmoeten. Maar het is er niet van gekomen. Helaas, want ik was als kind, ten tijde van ‘Baywatch’, al een grote fan van haar. Soms bewonder je in mensen net die kwaliteiten die je bij jezelf mist, en Pamela Anderson had een soort stoutmoedigheid waarop ik jaloers was. Natuurlijk is het spijtig dat ze niet betrokken wilde zijn bij de serie, maar het is haar keuze. Ik kon weinig meer doen dan Pamela en haar verhaal zo authentiek mogelijk proberen neer te zetten.»

– ‘Pam & Tommy’ past in het rijtje series en documentaires als ‘Impeachment’ – over de Lewinsky-affiare – of ‘Framing Britney Spears’, die tonen hoe de media en de publieke opinie vrouwen onheus behandelen.

JAMES «Ja, ik dacht, zoals zovelen waarschijnlijk, dat Pamela en Tommy zélf de tape hadden gelekt en er op één of andere manier munt uit hebben geslagen. Maar dat is dus niet zo: voor hen was het een vreselijke inbreuk op hun privacy, en de hele mediastorm moesten ze gewoon ondergaan. En dan valt je ook de dubbele standaard van toen op. Als je nu interviews en nieuwsberichten uit die tijd bekijkt, walmen het seksisme en de vrouwenhaat je tegemoet: Tommy werd neergezet als een seksgod, Pamela moest zich schamen en werd uitgescholden en belachelijk gemaakt. En toch bleef ze altijd zichzelf, was ze grappig, lichtvoetig, gracieus… Ik heb enorm veel bewondering gekregen voor haar kracht, want ik denk niet dat ik er even goed mee had kunnen omgaan. Het was dus hoog tijd om haar de erkenning te geven die ze verdient.»

Pam & Tommy

Vanaf 2 februari op Disney+.