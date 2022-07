De Sex Pistols op tv: ‘Sinds zijn vlammende kritiek op ons heb ik Johnny Rotten nog liever’

Een wervelstorm van rauwe energie die het stof uit je oren blaast: dat waren de Sex Pistols in de tweede helft van de jaren 70. En dat is ook ‘Pistol’, de nieuwe zesdelige miniserie op Disney+ die het korte en turbulente bestaan van de punkband in beeld brengt. De vier jonge hoofdrolspelers over hun woelige wedervaren als Johnny Rotten en co.: ‘Optreden voor honderd man die in je gezicht spuwen, da’s best wel speciaal.’

De man die het hobbelige parcours van de Sex Pistols – controverses, vechtpartijen en véél drugs – naar Disney+ heeft gebracht: Danny Boyle, de wereldberoemde Britse regisseur van onder meer ‘Trainspotting’ en Oscarwinnaar ‘Slumdog Millionaire’. Minder wereldberoemd, en zelfs nobel onbekend: de acteurs die Boyle als de Sex Pistols op het podium joeg. Toby Wallace speelt Steve Jones, gitarist en auteur van de memoires die aan de basis van de reeks liggen; Jacob Slater is drummer Paul Cook; Anson Boon zet een geweldige Johnny Rotten neer; en Louis Partridge kruipt in de huid van Sid Vicious – die enkele maanden na de doorbraak van de Sex Pistols de originele bassist Glen Matlock kwam vervangen, die uit de groep was gezet omdat hij ‘te veel van The Beatles hield’.

HUMO De Sex Pistols waren al lang verleden tijd toen jullie geboren werden. Wat heeft jullie het meest verrast?

TOBY WALLACE «Ik was verbaasd over hoe jong ze waren. Ten tijde van hun doorbraak waren ze eigenlijk nog kinderen. Toch zijn ze in amper drie jaar tijd uitgegroeid tot één van de bekendste bands in de rockgeschiedenis en hebben ze de wereld veranderd.»

LOUIS PARTRIDGE «Ik vond het ongelofelijk om te zien hoe ze door de pers en de publieke opinie werden afgeschilderd als misdadigers die alles wilden kapotmaken. Iedereen hoorde bang voor hen te zijn. Ik kan me niet voorstellen wat dat met je doet, als je op zo’n jonge leeftijd door alles en iedereen wordt verguisd.»

HUMO Sid Vicious werd het meest gedemoniseerd van allemaal.

PARTRIDGE «In ‘Pistol’ komen al die beruchte verhalen over drugsmisbruik en geweld uitgebreid aan bod, maar tegelijk wordt ook getoond hoe getroebleerd Sid eigenlijk was. Hij was verwaarloosd als kind, had geen rolmodellen tijdens zijn jeugd... Op het einde van de reeks zie je hem niet meer als een slechterik, maar als een arme jongen die veel fouten heeft gemaakt en vaak is misleid. Dat vind ik wel mooi.»

ANSON BOON «Ik was ook verrast door hun muziek. Ik kende natuurlijk heel wat songs van de Pistols, maar ik heb nooit beseft hoe góéd die wel zijn. In hun korte bestaan (van 1975 tot 1978, red.) is de groep ook enorm geëvolueerd: ‘Holidays in the Sun’, één van de laatste songs die ze hebben geschreven, is behoorlijk complex. Ik ben ervan overtuigd dat ze nog een paar meesterwerken uit hun mouw hadden kunnen schudden – als ze niet zo snel gecrasht waren, natuurlijk.»

HUMO Opmerkelijk: jullie spelen de nummers in de reeks zélf, en dan nog live. Terwijl alleen Jacob geregeld met muziek bezig is, als frontman van Wunderhorse.

JACOB SLATER «Bij Wunderhorse ben ik zanger en gitarist, in ‘Pistol’ speel ik de drummer. Zo groot was mijn voorsprong dus niet (lacht). Maar Danny Boyle heeft ons twee maanden lang op muziekkamp gestuurd, met Rick Smith en Karl Hyde van Underworld. Tegen het einde voelde het alsof we een echte groep waren.»

PARTRIDGE «Technisch gezien bestaan er ongetwijfeld veel moeilijker songs. Maar bij de Sex Pistols is hóé je speelt minstens even belangrijk als wát je speelt. Iedereen kan die akkoorden leren, maar je moet ook dezelfde energie uitstralen, die allesverterende woede van het podium laten spatten.»

BOON «We waren er pas echt gerust op toen Jordan haar zegen had gegeven (alias Pamela Rooke, red.). In de jaren 70 was zij een soort muze voor de hele Londense punkscene, en in het bijzonder voor de Sex Pistols. Danny had haar uitgenodigd om naar ons te komen luisteren. We waren allemaal schijtezenuwachtig, maar haar reactie overtrof onze stoutste verwachtingen. Toen we de laatste noot hadden gespeeld, klonk het oprecht: ‘Ik heb het gevoel dat ik de échte Sex Pistols aan het werk heb gezien.’»

HUMO Zeker de scènes waarin jullie voor een publiek spelen, tonen de enorme impact die de Pistols live moeten hebben gehad.

WALLACE «Die opnames waren waanzinnig. We speelden op exact dezelfde plaatsen als de Pistols destijds, voor een publiek van zowat honderd figuranten. Vooraf gaf Danny altijd een speech om de toeschouwers op te jutten. En hij hield zich niet in: hij stopte pas als er een kolkende menigte voor het podium stond te brullen, klaar om de boel kort en klein te slaan (lacht).»

BOON «Die chaos, die energie: zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. In die kleine, donkere zaaltjes waar de Sex Pistols hebben gespeeld, komt alles ook dubbel zo hard binnen. Honderd mensen die staan te tieren en die vanop de eerste rijen in je gezicht spuwen... Da’s echt wel speciaal.

»Vanaf het podium zagen we trouwens geen enkele camera staan, waardoor ik nog minder het gevoel had dat ik op een filmset stond.»

WALLACE «Het lijkt allemaal heel echt in de reeks, maar zo vóélde het ook voor ons toen we die scènes speelden.»

SLATER «Ook tijdens de Pistol-repetities die je in de reeks ziet, spelen we alles zelf, en bovendien live. Alle blunders die je hoort, zijn gewoon echt (lacht). Het moet een nachtmerrie geweest zijn voor de geluidsmensen, maar het heeft wel geholpen om het ruwe en ongepolijste karakter van de Sex Pistols zo getrouw mogelijk weer te geven.»

HUMO Anson, jij maakt indruk als John Lydon, alias Johnny Rotten. Zijn stem, kronkelende bewegingen en kwade blik: álles zit gewoon goed.

BOON «Dank je. Ik had nog nooit gezongen, laat staan in een groep. Dat ik geen enkele muzikale ervaring had, heeft me wel geholpen, denk ik. Die onbevangenheid liet me toe om me volledig op Johnny’s persoon te focussen. Ik heb alle concerten bekeken, elke bootleg beluisterd en elk interview met hem geanalyseerd, tot ik zijn manier van bewegen en spreken perfect onder de knie had.»

HUMO Johnny Rotten is als een razende tekeergegaan toen Danny Boyle zijn plannen voor ‘Pistol’ had bekendgemaakt, en probeerde zelfs via gerechtelijke weg te verhinderen dat jullie de muziek van de Pistols zouden gebruiken.

BOON «Dat vind ik in de eerste plaats erg voor Danny, die alleen maar een eerbetoon wilde brengen aan de Sex Pistols, en aan de idealen waar ze voor stonden.

»Ik zou het erg fijn vinden als Johnny tóch naar de reeks wil kijken, zodat hij kan zien hoeveel werk ik erin heb gestoken. Ik ben linkshandig geworden, net als hij. Ik at enkel de dingen waarvan ik wist dat hij ze graag eet, ik drink zijn favoriete bier... Elk detail zit goed.»

HUMO En wat als hij jou of de reeks toch afkraakt?

BOON «So be it. Ik blijf een grote fan, ik voel alleen maar bewondering voor hem.»

WALLACE «Johnny Rotten is geen legende geworden door altijd braafjes de regels te volgen en vriendelijk te blijven, hè? Je kunt toch alleen maar respect hebben voor hoe authentiek hij nog steeds is?»

BOON «De nagel op de kop. Toen hij onlangs in een interview opnieuw vlammende kritiek gaf op de reeks, heb ik een berichtje gestuurd naar de anderen: ‘Is het vreemd dat ik hem hierdoor nóg liever heb?’ (lacht)»

Pistol

Vanaf 6 juli op Disney+