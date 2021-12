‘De slimste mens ter wereld’ is... Geert Meyfroidt: ‘Mijn ouders hebben nog een aardig centje verdiend aan mijn zege’

Anthony Nti? Opgepeuzeld als een gesmolten fonduekaasje! Lisbeth Imbo? Weggegooid als een lege fles cava! Gloria Monserez? Op de stoep gezet als een kale kerstboom! Arjen Lubach én Merol? Vastgebonden aan een richting Nederland vliegend rendier en nooit meer teruggezien. Ja, de laatste finaleweek was een ware triomftocht voor intensivist Geert Meyfroidt, die als een ijzige Terminator naar de eindwinst marcheerde, alwaar hem een prachtige oorkonde werd overhandigd door de Kerstman zelve, met daarop in sierlijke rode letters zijn vanaf nu enige correcte roepnaam: De Slimste Mens Ter Wereld.

HUMO Proficat, edelachtbare!

GEERT MEYFROIDT (lacht) «Waarvoor dank. Het was toch een onwezenlijke ervaring, zeker toen ik na die vraag over Roy Lichtenstein mijn vuist in de lucht mocht steken. Ik wist even niet waar ik het had. Wel zo fijn: het daaropvolgende applaus hebben ze drie keer opnieuw moeten opnemen, ik heb er dus drie keer van kunnen genieten.»

HUMO Zoals Erik Van Looy al zei: de intrinsiek beste speler heeft gewonnen.

MEYFROIDT «Ik vind het moeilijk om dat over mezelf te zeggen, maar ik was zeker niet de slechtste (lachje). Het blijft natuurlijk een bijzondere quiz, waarbij de achterste altijd nog een kans heeft. Toen ik er in de gewone reeks uit vloog tegen Marcelo Ballardin, bijvoorbeeld, had hij heel de quiz laatst gestaan, maar maakte hij alles goed met een fragment over Neymar. En het kan altijd zijn dat je opeens níéts weer over een thema, zoals die film ‘Promising Young Woman’, waarover ik welgeteld nul antwoorden kon geven. Ik had er nooit nooit van gehoord. Maar nu wil ik ‘m wel graag zien natuurlijk.

»Nu, de kennis dat de achterligger áltijd nog kans maakt, heb ik in de finaleweken kunnen ombuigen in mijn voordeel: je moet in ‘De slimste mens’ namelijk nooit panikeren als je achter staat. Essentieel is: je cool bewaren én seconden tellen.»

HUMO Ik heb er nog maar weinig zo koelbloedig hun weg naar de overwinning weten te banen: in de finaleweken heb ik nooit een likje stress bij je bespeurd.

MEYFROIDT «Nee. Neem nu die aflevering tegen Gloria: ik ben op het laatst bewust 51 seconden bóven haar gestopt. Ik was wel op de naam ‘Miley Cyrus’ gekomen, maar het had mij enkele seconden gekost en dat risico was het mij niet waard: als ik 51 seconden boven haar bleef, kon zij toch nooit meer boven mij eindigen. Daar moet je mee bezig zijn.»

HUMO Je noemde jezelf onlangs nog een BV van het zevende knoopsgat, maar nu sta je voor altijd in de annalen van de showbiz.

MEYFROIDT «Dat heeft me al bij al maar weinig gemotiveerd (lacht). Het is niet dat ik hiermee nu een onderzoeksbeurs zal binnenhalen, spijtig genoeg.»

HUMO Volgend jaar zien we jou al terug in ‘De allerslimste mens ter wereld’.

MEYFROIDT «Juist! Daar zijn de kandidaten natuurlijk stuk voor stuk killers. Het goede nieuws: als het niveau omhoog gaat, presteer ik ook beter. Ik heb duizend keer liever een vraag over ‘Triumph des Willens’ van Leni Riefenstahl dan over een of andere reeks op Streamz, zoals (spuugt het uit) ‘Fuck you very very much’.»

HUMO Je weet toch van álles veel? Hoe komt het dat jij voor de vuist weg weet wie Zendaya is?

MEYFROIDT «Dat heeft alles met de film ‘Dune’ te maken: ik ben al twee jaar niet meer in de cinema geraakt, maar díé had ik toch graag gezien. Bon, nu zal het ook niet meer lukken.

»Er kwamen soms wel meer onvermoede brokjes kennis uit mijn mond gerold. Bijvoorbeeld: tot een halve seconde voor ik ‘RuPaul’s Drag Race’ zei, wist ik niet dat ik dat antwoord zou geven of zelfs maar dat ik er al ooit van gehoord had. Het moet zijn dat ik er op Netflix eens voorbij ben gescrold en dat die kennis zich ergens diep in mijn schedelpan heeft genesteld.»

HUMO Heb je al gelukwensen mogen ontvangen van je vriendin, ik vergeet even haar naam?

MEYFROIDT «Zij is heel fier, ja (glundert).»

HUMO De Kerstman is langsgeweest, samen met zijn bronstige rendieren, om zijn zak te legen. Wat had hij voor jou bij?

MEYFROIDT «Ik vond de Kerstman hilárisch, ik had in hem - toch een goedheiligman - nooit zo’n kinky kerel vermoed. Voor mij had hij tickets voor ‘Verslaafd!’ bij, de zaalshow van Erik Van Looy. Maar ik ben ze per ongeluk - echt waar - vergeten in de studio. Als je dit leest, Erik: laat je iets weten?»

HUMO Wat staat er nog op het programma voor Kerstmis?

MEYFROIDT «Op kerstdag ga ik wandelen met vrienden en op kerstavond komen - na enkele zelftesten - mijn ouders langs.»

HUMO Ha, de grootste dealers van de Lage Landen!

MEYFROIDT (lacht) «Over dat mopje hebben ze veel mogen horen: zelfs vrienden uit West-Vlaanderen belden opeens omdat ze spul wilden fixen. Met andere woorden: in tegenstelling tot mezelf hebben zij aan ‘De slimste mens’ nog een aardig centje verdiend.»