De slimste mens ter wereld wordt waarschijnlijk opnieuw een vrouw

‘De slimste mens ter wereld’ is alweer haast aan z’n eind toe. De eerste van twee finaleweken zit erop, komende donderdag weten we wie Catherine Van Eylen opvolgt. Wie maakt nog kans en wie niet meer? Een overzicht!

Op maandag leken de deelnemerszitjes wel schoolbanken. De finaleweken werden afgetrapt door een jong drietal, bestaande uit actrice Anne-Laure Vandeputte (28), hockeyer Alexander Hendrickx (28) en de luidruchtige Youtuber Acid (22). Die laatste mocht alleen maar meedoen omdat de agenda van basketballer Jean-Marc Mwema te vol zat. Voor Vandeputte was het nog maar haar tweede aflevering, aangezien ze in de reguliere speelweken als allerlaatste aan bod kwam. Spoiler: het olijke trio werd er tijdens de eerste drie finaledagen één voor één uitgeknikkerd.

Hockeyer Hendrickx mocht als eerste weer in zijn eigen zetel gaan ploffen: hij werd maandag meteen naar huis gespeeld door Vandeputte, nadat hij bitter weinig wist te vertellen over Nijntje. Een dag later speelde de actrice ook Acid naar huis. Verblind door de kale knikker van winnaar Geert Meyfroidt, wist hij tot zijn eigen grote schaamte de belangrijkst ‘Star Wars’-personages niet op te sommen.

Knikkers

Op woensdag werd intensivist Meyfroidt in de studio vervoegd door zijn collega Steven Van Gucht en kon het coronavirus weer gewoon zijn gang gaan. Nieuwkomer Van Gucht kwam in de finale uit tegen Vandeputte, die in haar derde eindspel op rij voor het eerst de duimen moest leggen. Donderdag won Meyfoidt opnieuw, in de finale knikkerde presentator Arjen Lubach - ooit Slimste Mens van Nederland - Steven Van Gucht uit het spel. Over knikkers gesproken: tijdens de tweede ronde kwam onze bevriende pornoacteur Jason in adamskostuum door de studio gelopen. U had erbij moeten zijn.

Volgende week treden in deze volgorde de laatste finalisten aan: Antony Nti, Liesbeth Imbo, Gloria Monserez en ten slotte noorderbuur Merol. De kans dat opnieuw een vrouw Slimste Mens ter wereld wordt, is groot.

Ten slotte een nieuwtje dat ons deze week ter ore kwam. Volgend jaar zal er geen normaal seizoen van ‘De slimste mens’ te zien zijn, maar wel een ‘Allerslimse mens ter wereld’-jubileumeditie. Daarin zullen de beste kandidaten van de voorbije seizoenen het tegen elkaar opnemen. In 2011 liep er al eens zo'n editie, die door komiek Bert Kruismans werd gewonnen. Wie volgend seizoen zal deelnemen is nog niet officieel geweten. Jammer voor Hans Vanaken, maar charisma blijkt geen selectiecriterium.