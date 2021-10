De slimste mens van de Melkweg: ‘Ik zorg ervoor dat ons slechts duizend jaar rampspoed staat te wachten’

‘Game of Thrones’ in de ruimte, dat is wat de prestigieuze nieuwe sciencefictionreeks ‘Foundation’ van AppleTV+ moet worden. Jared Harris, u bekend van ‘Chernobyl’ en ‘Mad Men’, speelt de hoofdrol als Hari Seldon, een genie dat via wiskundige modellen voorspelt dat de intergalactische samenleving zal imploderen.

– ‘Foundation’ is gebaseerd op de invloedrijke boekenreeks van Isaac Asimov uit de jaren 50. Had jij die gelezen?

JARED HARRIS «Ik moet tot mijn schaamte bekennen van niet. Maar nadat ik de rol had gekregen, heb ik mijn achterstand uiteraard ingehaald. Veel scifischrijvers hebben duidelijk de mosterd bij Asimov gehaald, en toch voelen zijn verhalen 70 jaar na datum erg origineel aan.»

– Je kruipt in de huid van Asimovs bekendste personage: Hari Seldon.

HARRIS «De slimste mens van de Melkweg, een ontzagwekkende rol. Hij beheert The Foundation, een instituut dat mathematische toekomstmodellen ontwikkelt. Het is niet eenvoudig om de loop van de geschiedenis te voorspellen, maar toch is Hari Seldon zeker: het huidige rijk zál ineenstorten. Hij voorziet 30.000 jaar chaos, al denkt hij dat tot duizend jaar te kunnen reduceren. De heersers van het universum zijn echter niet te spreken over Seldons doemscenario en willen hem uit de weg ruimen.»

– Wiskunde is Hari Seldons superkracht. Hoe goed was jij op school?

HARRIS (lacht) «Verschrikkelijk! Toen de leerkrachten met functies en differentiaalrekeningen kwamen aandraven, haakte ik af. Gelukkig moet ik alleen maar doen alsóf ik geniaal ben.»

– Hoe bereid jij je voor op opnames?

HARRIS «Ik hou mij aan twee regels: ken je script vanbuiten en slaap goed uit. Dat laatste lukt me evenwel niet: ik lig ’s nachts vaak klaarwakker naar de alarmklok te staren, wat betekent dat ik de volgende dag doodvermoeid op de set sta. De zenuwachtige energie die de meeste van mijn personages uitstralen? Geheel oprecht!»

– Je bent nochtans voor een leven als acteur in de wieg gelegd, met Richard Harris als vader. Zijn laatste grote rol: Perkamentus in de eerste ‘Harry Potter’-films.

HARRIS «Mijn vader wilde dat ik leerkracht of advocaat werd, omdat ik volgens hem veel te verlegen was. Ik wilde ergens heen waar niemand mijn ouders kende, zodat ik mijn eigen pad kon vinden, dus trok ik naar een universiteit in North Carolina. Daar begon ik te acteren in het theater. Ik kreeg er de microbe te pakken, al heeft het tot mijn 50ste geduurd vooraleer ik doorbrak, dankzij ‘Mad Men’.»

– Showrunner David S. Goyer, die zich eerder bewees als schrijver van de ‘Dark Knight’-trilogie, hoopt op acht seizoenen van ‘Foundation’. En jij?

HARRIS «Ik wil niet op de feiten vooruitlopen. Ik kan wel melden: ik heb met plezier naar het eerste seizoen gekeken, terwijl ik anders minstens tien jaar nodig heb voor ik mezelf op het scherm kan uitstaan.»

