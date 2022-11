De stiptheidscoördinator van de NMBS: ‘Het is voor de NMBS van levensbelang dat er te weinig treinen én personeelsleden zijn’

Bittere tranen bij wie wil treinen: pendelaars zien deze week maar liefst drié van hun vijf werkdagen in chaos gestort door stakingen bij het personeel van de NMBS. De frustraties lopen hoog op, zo blijkt bij bevragingen onder reizigers én werknemers bij het spoor, met een stiptheid die het laagste niveau heeft bereikt in vier jaar tijd, verouderd materieel, en opgedroogde budgetten. Onze Man, zelf treinreiziger, boekte een afspraak bij Bart De Laet, stiptheidscoördinator bij de Belgische spoorwegen, om tien uur stipt in de hoofdkantoren van de NMBS.

BART DE LAET: ‘...’

HUMO (Zwijgt)

DE LAET: ‘…’

HUMO (Zwijgt)

DE LAET: (komt eindelijk binnen) ‘Zo, daar ben ik.’

HUMO Blij dat u er alsnog geraakt bent.

DE LAET: ‘Ik ook. Excuses voor mijn vertraging, zou ik zeggen - ware het niet dat ik maar vijf minuten te laat ben. En zoals het spreekwoord luidt bij de NMBS: ‘Is ‘t minder dan zes? Voel dan geen stress!’ Niets om in de statistieken op te nemen, met andere woorden. Niettemin: dank voor uw begrip.’

HUMO Hebben jullie ook een spreekwoord voor vertragingen die wel langer duren dan zes minuten?

DE LAET: ‘Absoluut. ‘Is ‘t meer dan vijf? Foutje van ‘t bedrijf!’ U ziet, bij de NMBS zijn we op alles voorbereid. Behalve dan, regenbuien, sneeuw, stugge wind, temperaturen onder de vijf graden, temperaturen boven de 25 graden, voetgangers op het spoor, voetgangers naast het spoor, voetgangers in de onmiddellijke omgeving van het spoor, en dagen met een volle maan.’

HUMO En daar eindigt het lijstje niet eens. Volgens reizigers én personeel is één van de ergerlijkste problemen dezer dagen de alom gevreesde ‘verminderde capaciteit’: treinen die soms tot de helft ingekort worden, hoewel het aantal reizigers op de perrons gelijk blijft.

DE LAET: ‘Natuurlijk begrijpen we de ergernis die daardoor ontstaat, zowel bij onze reizigers als bij het personeel. Niets zo vervelend als iemand die… ’

HUMO Pardon?

DE LAET: ‘Wat ik zeg, ik heb alle begrip voor de irritatie die mensen voelen die slechts de helft…’

HUMO … die slechts de helft krijgen van wat ze verwacht hadden?

DE LAET: ‘Voila.’

HUMO Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat u de algehele malaise bij het spoor nog lollig vindt.

DE LAET: ‘Ach. Er mag toch al eens gelachen worden, niet? (Lacht demonstratief luid) Zoals ik graag zeg tegen de collega’s: ik ben de ‘loco’ in ‘locomotief’.’

HUMO Wie niet lacht, is de treinreiziger. Wie met de trein naar het werk wil, wordt deze week getroffen door maar liefst drie stakingsdagen. Door niet één, maar twéé vakbonden die het werk neerleggen.

DE LAET: (ernstig) ‘Daar deel ik de bezorgdheid van onze pendelaars. Het probleem is wat ons betreft dan ook duidelijk: er zijn te veel vakbonden.’

HUMO Kenners zeggen dan weer dat het werkelijke probleem tweeledig is: er is te weinig personeel, en te weinig treinen.

DE LAET: ‘Inderdaad, en daar zijn we best trots op.’

HUMO Die mag u even uitleggen.

DE LAET: Met genoegen! Het is voor een organisatie als de NMBS namelijk van levensbelang dat er zowel te weinig treinen als te weinig personeelsleden zijn. Stel u voor dat er wel genoeg personeel zou zijn, maar te weinig treinen. Wat dan, moeten al die werkloze conducteurs zonder trein zich dan maar in stilte bezighouden? Of erger nog: met tien kaartjesknippers op één trein stappen, zodat ze misschien elkaar kunnen controleren? En dan de klachten van de reizigers zien toestromen over hoe alle zitjes ingenomen zijn door werkloos NMBS-personeel, zeker? (Lacht luid) Nee, dank u.

En beeld u daarna maar eens in dat er wel genoeg treinen zouden zijn, maar niet genoeg personeel. Het zou nogal een chaos zijn, al die treinstellen die zonder bestuurder stil staan op de sporen en de doorgang blokkeren voor de weinige toestellen die wél nog rijden. U begrijpt: het is van vitaal belang dat het evenwicht bewaard wordt - én te weinig treinen én te weinig personeel. Dat vraagt een bijna bovenmenselijke moeite, met heel wat menselijke offers, maar we zijn er wel in geslaagd.’

HUMO Hebt u in de plaats al eens overwogen om van beide gewoon genoeg te voorzien?

DE LAET: ‘U bent werkelijk het spoor bijster, vrees ik. Wat is het volgende, geen aparte zitplaatsen meer voor rijke reizigers?’

HUMO Als wij het spoor bijster zijn, dan heeft de NMBS weer ironisch genoeg de trein van de 21e eeuw gemist: het gemiddelde Belgische treinstel is maar liefst 25 jaar oud, met tal van pannes tot gevolg.

DE LAET: ‘In een land waar de pensioenleeftijd op 65 jaar ligt, lijkt me dat meer dan billijk. Hebt u nog meer vragen?’

HUMO Veel, maar geen waar we een antwoord op zullen krijgen, vermoeden we.

DE LAET: ‘Prima, ik moest (kijkt op horloge, dat bij nader inzien geen wijzers lijkt te hebben) tien minuten geleden al op een andere vergadering zijn. Dat wordt er eentje voor de tabellen, vrees ik. Akke akke, tuut tuut!’

HUMO Weg bent u?

DE LAET: ‘Zo is dat.’