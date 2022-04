De strijd met apen, artificiële intelligentie en een pandemie: dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 21 april)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Beer Masters’

Acteur Filip Peeters mag zich ondertussen een taartenexpert noemen, een bierkenner is hij naar eigen zeggen totaal niet. Dat hij gastjurylid werd bij het Britse ‘Beer Masters’ in deze aflevering over Belgische tripel, zal misschien een beetje met geld te maken hebben, maar al zeker niet met de wereldhit van presentator James Blunt: ‘Had ik dat geweten, ik had hem er zeker mee gepest.’

Om 23.35 op VTM 2

‘De Container Cup’

In deze battle of politicians strijden minister van Jeugd Benjamin Dalle en minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts dit keer in de geliefde container. Voor Weyts is het simpel: hij wil het gewoon beter doen dan partijgenoot Bart De Wever. ‘Anders zou ik het de komende jaren dágelijks moeten horen van hem.’

Om 20.00 op Play 4

Ook op Humo Het allerbeste van deze week uit ‘De Container Cup’: ‘Mijn favoriete toestel blijft de chipsautomaat’

De laatste en machtigste film van de trilogie die ‘Planet of the Apes’ tussen 2011 en 2017 nieuw leven inblies. Vóór de laatste strijd tussen aap en mens losbarst, krijgt u een postapocalyptisch drama voorgeschoteld waarin Caesar z’n apen langs barre winterlandschappen gidst.

Om 20.35 op VTM 3

'War for the Planet of the Apes' Beeld Elisa Verachtert

‘Are you scared yet, human?’

Documentaire over artificiële intelligentie en hoe het onze wereld aan het veranderen is. Topman van Microsoft Brad Smith gelooft bijvoorbeeld dat George Orwells ‘1984’ werkelijkheid zou kunnen worden tegen 2024. AI kan gebruikt worden voor goede doelen, bijvoorbeeld bij het opsporen van kanker, maar het kan ook voor veel sinistere zaken worden ingezet. Zijn we al bang?

Om 21.20 op Canvas

'Are You Scared Yet, Human?' Beeld VRT

‘How to survive a pandemic’

We hebben nog zo’n twee jaar tijd voor we met z’n allen tegen AI strijden, maar ondertussen hebben we ook al twee jaar pandemie-ervaring. En die strijd werd ook gefilmd: onderzoeksjournalist David France volgde 18 maanden lang het werk van laboranten, wetenschappers en journalisten tijdens het ontwikkelen van vaccins en het omgaan met een wereldwijde gezondheidscrisis.

Om 22:34 op NPO 2

'How to Survive a Pandemic' Beeld VPRO

Meer kijktips? Check humo.be/gids