De styliste van ‘De slimste mens ter wereld’: ‘De gasten beseffen nu ook: wacht even, hier kijken wel meer dan een miljoen mensen naar’

Ze scoren niet enkel met hun kennis, maar ook met hun kleding. Door de jaren heen zien de kandidaten van ‘De slimste mens ter wereld’ er steeds bedachtzamer uitgedost uit. Al is dat niet altijd een bewuste strategie.

Wie ‘De slimste mens ter wereld’ vergelijkt met een potje Trivial Pursuit aan de eigen keukentafel zal twee grote verschillen opmerken. Voor een tijdverdrijf dat winnaars en verliezers baart wordt er in ‘De slimste mens’ opvallend weinig gehuild, geroepen en gescholden. En hoewel u uw tafelgenoten dolgraag ziet is het doorgaans ook aangenamer kijken naar de deelnemers van de populairste quiz ter wereld.

Dat komt, uiteraard, omdat een mens geen spelletjes gaat spelen in een doordeweekse slobbertrui of pyjamabroek met dipsausvlekken als dat spelletje ook uitgezonden wordt op tv. Wie toezegt om plaats te nemen in een van de iconische rode zeteltjes in de arena van Van Looy, krijgt meteen de briefing van een van de kleedsters van de zender mee. Daarin staat dat ze beter geen kledingstukken aandoen die een groot wit vlak vormen, dat er geen grote merknamen zichtbaar mogen zijn en dat kleine prints ook af te raden zijn omdat die vervormen op beeld. Ook worden gasten gevraagd om drie volledige outfits mee te nemen, niet enkel omdat men op voorhand niet weet hoeveel afleveringen ze die dag zullen mogen spelen, maar ook om te zien of alles wel klopt op beeld én dat niet elke speler dezelfde kleur aan heeft, bijvoorbeeld.

Herman Brusselmans en Jennifer Heylen Beeld SBS

Goed zitten

Omdat voorbereiden op een quiz die in primetime wordt uitgezonden al stresserend genoeg is zonder te moeten hyperventileren voor de kleerkast, nemen steeds meer spelers een professionele stylist onder de arm om het voorbereidende werk te doen. ‘Een goede ‘De slimste mens’-outfit is een waarin je je krachtig voelt, maar ook comfortabel’, zegt styliste Farah El Bastani, die regelmatig alles uit de kast mag halen voor kandidaten van de quiz. Ze doet daarvoor een beroep op haar eigen stock aan kleding die ze door de heen jaren verzamelde, maar gaat ook rondshoppen en uitlenen bij bepaalde merken die bij haar cliënt passen. Ze begint altijd met een moodboard dat de stijl van de klant vastlegt - want zeker voor ‘De slimste mens’ is het belangrijk dat deelnemers er als zichzelf uitzien. Daarna sprokkelt ze outfits bij elkaar die ze vervolgens voorschotelt aan de klant, waarmee ze de finale selectie maakt.

‘Mensen denken dat stylistes vooral nodig zijn voor glamoureuze momenten, de rode lopers van het leven, maar het belang van je outfit tijdens zo’n quiz is niet te onderschatten’, zegt El Bastani. ‘Je kan moeilijk je brein breken terwijl je ondertussen denkt aan een tailleband die in je vlees duwt, een naad die kriebelt of een zoom die je constant naar beneden moet trekken. Het moet er dus niet enkel goed uitzien, maar ook goed zitten. Letterlijk ook. Ik laat mijn cliënten altijd neerzitten in de outfit die we hebben uitgekozen, want een jurkje dat mooi kleedt wanneer je rechtstaat kan soms helemaal anders vallen als je zit, en omgekeerd.’

Styliste Farah El Bastani: 'Het belang van je outfit tijdens zo’n quiz is niet te onderschatten.' Beeld Instagram

El Bastani verzorgde reeds de quizoutfits van (ex-)deelnemers als Eva De Roo, Christina ‘Chrostin’ De Witte, Jan Verheyen, Sarah Mouhamou, Astrid Stockman en Ella Leyers. Vooral haar werk voor die laatste heeft stof doen opwaaien. ‘Ella heeft wel het tij gekeerd merk ik. Sinds haar deelname (in 2020, nvdr) is het belang van styling (tijdens ‘De slimste mens’) wel doorgedrongen. Niet enkel lifestylepublicaties, maar ook algemene dagbladen schreven over haar outfits en vroegen zich af wat ze de volgende dag zou dragen. Dat was redelijk ongezien. Presentatoren werden uiteraard altijd al gekleed, maar nu beseffen ook gasten van: wacht even, hier kijken wel meer dan een miljoen mensen naar. Misschien moet ik toch ook aandacht besteden aan wat ik draag.’

Strategie

Iemand die ook niet blindelings een outfit van de slaapkamerstoel heeft gegrist, is Riadh Bahri, die tijdens zijn eerste aflevering, twee jaar geleden, het meteen moest ontgelden vanwege zijn opvallend rode sokken. De afleveringen daarna verscheen de journalist steevast met een andere kleur kousen aan het strijdtoneel. ‘In alle kleuren van de regenboog, hé’, vertelt hij. ‘Dat doe ik bij het late journaal trouwens ook nog altijd. Je ziet het daar zelden - enkel de meerwaardezoeker zal het opvallen in ruime shots - maar het is dus wel een bewuste keuze geweest.’ Ook de trui die Bahri tijdens zijn eerste deelname droeg kreeg een opmerking, wat dan weer een uitgelezen binnenkopper bleek om de Belgische ontwerper Christian Wijnants te kunnen vermelden, een ronkende naam voor modeliefhebbers, die plots ook daarbuiten een platform kreeg.

‘Ik denk dat merken en marketeers nog altijd onderschatten wat voor impact iets als een tv-quiz kan hebben, terwijl dat wel een medium is dat voor bekendheid bij het grote publiek zorgt’, zegt El Bastani. ‘Ik hou daar wel altijd rekening mee, door bijvoorbeeld jonge labels of Belgische designers aan bod te laten komen, om die zo ook mee een springplank te geven - al is het bij mij nooit een bewuste doelstelling om outfits te creëren waar over geschreven zal worden. Het belangrijkste is dat er een match is tussen de kleding en de klant.’

Bahri had, naast zijn kousen, nog een truc in zijn spreekwoordelijke mouw zitten. ‘Voor mijn finale afleveringen had ik elke dag een tint roze aan, maar daar heeft toen eigenlijk niemand me op aangesproken’, lacht hij. Of hoe je soms je strategie maar beter kan bewaren voor het spel zelf.

(DM)