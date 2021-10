De televisiekijker is de gezinnen in Pepinster en omstreken nog niet vergeten

Ze worden door de politici grotendeels aan hun lot overgelaten, maar de modale burger is de gezinnen in Pepinster en omstreken die zwaar te lijden hadden onder de overstromingen drie maanden geleden nog niet vergeten.

Met de reportage over de toestand langs de rivier de Vesder trok ‘Pano’ bijna 650.000 kijkers, meteen veruit de best bekeken aflevering van de afgelopen weken: die over de PFOS-vervuiling van 3M volgt met 444.177 kijkers op meer dan respectabele afstand. ‘Pano’ eindigt zo op een hoogtepunt, want met ‘Overstroming onderschat’ werd het seizoen afgesloten.

Ook enkele andere programma’s waren deze week aan het einde toe: ‘De Verhulstjes in Saint-Tropez’ haalde de laagste score van het seizoen (454.075), al deed de realitysoap het wel nog altijd stukken beter dan Gert Verhulsts andere programma ‘De Cooke & Verhulst Show’, dat eindigde met 278.531 kijkers. Bij ‘Snackmasters’ was de finale de best bekeken aflevering sinds de start (435.831).

Nieuw deze week: ‘Het leven in kleur’ op Canvas, dat 146.000 mensen een geweten schopte.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 8 tot en met donderdag 14 oktober. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1. DE COLUMBUS, EEN 1.187.001

2. THUIS, EEN 1.083.702

3. HET JOURNAAL (19U), EEN 1.017.263

4. IEDEREEN BEROEMD, EEN 952.803

5. DURF TE VRAGEN, EEN 867.513

6. SPORTWEEKEND, EEN 856.724

7. IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL?, EEN 835.520

8. SPOED 24/7, EEN 790.196

9. ONDER VUUR, EEN 750.022

10. BLOKKEN, EEN 692.750

11. BELGIUM’S GOT TALENT, VTM 653.653

12. PANO, EEN 639.621

13. LOSLOPEND WILD, EEN 626.338

14. HET NIEUWS (19U), VTM 600.149

15. FAMILIE, VTM 578.363

16. VOOR ALTIJD KAMPIOEN!, EEN 570.971

17. K2 ZOEKT K3, VTM 562.423

18. ITALIE/BELGIE, VTM 518.594

19. LET’S TALK ABOUT SEX, EEN 511.413

20. FC DE KAMPIOENEN, EEN 493.723

21. HELDEN VAN HIER, VTM 490.760

22. INSIDE TARONGA ZOO, EEN 464.975

23. CHEYENNE & LOLA, EEN 454.902

24. DE VERHULSTJES IN SAINT-TROPEZ, PLAY4 454.075

25. SNACKMASTERS, VTM 432.218