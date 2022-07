‘De term ‘influencer’ past niet bij me. Volgens die logica is koning Filip er ook een’: Average Rob kruipt door het slijk

VTM pakt uit met zijn eigenste ‘Container Cup’: ‘Spartacus Run’, waarin 24 vrijwillige uitslovers zo snel mogelijk een hindernissenparcours moeten afleggen, onder het toeziend oog van commentator Michel Wuyts en presentator Andy Peelman. Gaan onder anderen door de modder: Johan Museeuw, Laura Tesoro, Jinnih Beels, Francesco Planckaert, Aagje Vanwalleghem en Robert Van Impe aka YouTube-fenomeen en Humo-vriend Average Rob.

ROBERT VAN IMPE «Ik heb niet getwijfeld toen VTM mij uitnodigde, want ik heb me altijd al aan een spartacus run willen wagen. Ik wist niet wat het precies zou worden, alleen dat het heftig zou zijn. Ideaal, want ik ga op mijn YouTube-kanaal wekelijks dergelijke uitdagingen aan, gewoonlijk zonder training. Ik kreeg al een snelcursus turnen van Nina Derwael, kunstschaatsen van Loena Hendrickx en cyclocross van Mathieu van der Poel.»

HUMO Beschrijf het parcours in ‘Spartacus Run’ eens.

VAN IMPE «Ik moest beginnen met een vijftiental zware zandzakken van de ene container naar de andere sleuren. Na een minuut was ik al moe (lacht). Daarna moest ik een net beklimmen, langs monkey bars klauteren, met kleren aan in een vijver zwemmen, door modder kruipen en via een trampoline een muur bespringen, waarbij ik flink op mijn bek ben gegaan. Tussen elk obstakel moesten we ook nog enkele honderden meters lopen. Ik was bekaf.»

HUMO ‘Sommige BV’s gingen diep om de beste tijd neer te zetten,’ zegt Andy Peelman, ‘anderen waren vooral hilarisch.’ Tot welke categorie behoor jij, denk je?

VAN IMPE «Ik weet niet wat Andy precies hilarisch vindt, want hij is nogal een speciale figuur. Sympathieke gast, dat wel. Hij heeft mij midden in de race een ijsje gegeven, geen idee waarom. Ik heb me gewoon honderd procent gegeven. Ik ging om te winnen.»

HUMO Ik kan me voorstellen dat niet elke VTM-kijker jou kent. De zender introduceert je in de perstekst als een influencer.

VAN IMPE «Ik heb nochtans vaak uitgelegd dat die term niet bij mij past. Het is niet omdat ik een groot bereik heb, dat ik een influencer ben. Volgens die logica is koning Filip ook een influencer. Ik wil niemand beïnvloeden. Ik maak content, vooral voor YouTube, waarmee ik de mensen wil entertainen. Maar ook YouTuber dekt de lading niet volledig, want ik ben met verschillende dingen bezig – vooral leuke dingen. Zo heb ik mijn eigen pils Tout Bien uitgebracht: volgende maand in de meeste supermarkten.»

HUMO Voel je je thuis bij VTM?

VAN IMPE «Het zijn daar toffe mensen, maar ik maak of onderneem gewoon het liefst op mezelf. Nu, de zender maakte mij op zich niet uit, want ik vond het concept van ‘Spartacus Run’ zalig. Ik heb me geamuseerd.»

Spartacus Run

VTM, maandag 27 juni, 21.50