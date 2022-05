De terugkeer van Ricky Gervais, Billie Eilish op de zetel bij opa en een verbijsterend seksschandaal: de beste nieuwe titels op Netflix en co.

PREHISTORIC PLANET

VANAF 23 MEI OP APPLETV+

Netflix strikte onlangs Barack Obama voor de voice-over van ‘Our Great National Parks’ maar AppleTV+ haalde de peetvader van de natuurdocumentaires binnen, David Attenborough, om zijn stem te lenen aan de nieuwe reeks ‘Prehistoric Planet’. Terwijl Attenborough in het verleden zijn teksten insprak bij beelden die over de hele wereld waren gemaakt door erg geduldige cameraploegen, moest hij deze keer een hoop special effects van commentaar voorzien. Het vijfdelige ‘Prehistoric Planet’, van de mensen achter ‘Planet Earth’ en ‘Avengers’-producer Jon Favreau, keert immers 66 miljoen jaar terug in de tijd en wil laten zien hoe het leven op aarde er toen uitzag. Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en met behulp van - afgaand op de trailer - erg levensechte computeranimaties van dinosaurussen en andere dieren uit een ver verleden. (sw)

CYBER HELL: EXPOSING AN INTERNET HORROR

VANAF 18 MEI OP NETFLIX

Na dramaseries brengt Netflix nu ook true crime-documentaires uit Zuid-Korea tot bij ons, en de eerste titel uit het genre is al even donker als ‘Squid Game’ of ‘Hellbound’. ‘Cyber Hell’ doet het verhaal van een van de grootste misbruikschandalen uit de afgelopen jaren in het land, over een netwerk van chatrooms waar vrouwen en tienermeisjes gechanteerd werden om seksuele gunsten te verlenen en beelden van het misbruik tegen betaling werden verspreid via Telegram. Tussen 2018 en 2020 werden ruim 100 vrouwen, onder wie 26 minderjarigen, het slachtoffer en op zijn minst 10.000 Koreanen betaalden fikse sommen om het beeldmateriaal te kunnen bekijken. Het brein achter de hele operatie bleek een 26-jarige student te zijn die zichzelf ‘GodGod’ noemde en een flink gevulde ‘wallet’ vol bitcoins en andere cryptomunten had verzameld met zijn handeltje voor de politie hem op het spoor kwam.(sw)

Beeld rv

LIFE & BETH

VANAF 18 MEI OP DISNEY+

Amy Schumer, een van de grappigste vrouwen van Amerika, volgt hitfilm ‘Trainwreck’, sketchprogramma ‘Inside Amy Schumer’ en HBO-docureeks ‘Expecting Amy’ op met een komische dramaserie voor Disney+: ‘Life & Beth’, waarin haar fictionele alter ego een midlifecrisis verwerkt. Beth is een succesvolle doch miserabele veertiger die haar luxeleven in New York inruilt voor een retraite in haar geboortedorp, waar ze pardoes verliefd wordt op een excentrieke wijnboer (Michael Cera met baard). In Amerika is de reeks al begon en werd ze positief ontvangen, met één recensent die de show vergeleek met het lezen van het dagboek van een vreemde. (jmi)

Beeld HULU

RICKY GERVAIS: SUPERNATURE

VANAF 24 MEI OP NETFLIX

Nadat hij drie seizoenen lang succes oogstte met ‘After Life’ - de meest bekeken Britse komische reeks op Netflix - brengt Ricky Gervais nog eens een comedyspecial uit op de streamingdienst: ‘Supernature’, een show waarmee Gervais begon te toeren voor de pandemie begon en hij momenteel, na anderhalf jaar onderbreking, opnieuw op de planken staat. Zoals de titel aangeeft beoefent Gervais in de special een van zijn favoriete hobby’s: lachen met mensen die in bovennatuurlijke fenomenen geloven. Maar ook andere stokpaardjes komen aan bod, waaronder de neiging van sommigen om te bepalen waar je al dan niet grappen over kunt maken: Gervais is een fervent voorstander van het idee dat je met alles moet kunnen lachen, iets wat hem bij zijn vorige Netflix-special, ‘Humanity’ uit 2018, al het verwijt opleverde dat hij transfoob is. Benieuwd wie hij deze keer beledigt! (sw)

Beeld rv

NOW & THEN

VANAF 20 MEI OP APPLE TV+

Apple TV+ zou maar wat graag een Spaanstalige hit scoren, zoals Netflix dat kon met ‘Élite’ en ‘La casa de papel’. Poging één: ‘Now & Then’, een thrillerserie waarvan de synopsis leest als een herwerking van ‘I Know What You Did Last Summer’. De achtdelige minireeks volgt twee tijdslijnen: in het verleden loopt een strandfeest met een groepje knappe tieners in Miami uit de hand, met een dode knul als gevolg; twintig jaar later ontvangen alle betrokkenen een dreigbericht van iemand die hun verschrikkelijke geheim kent. Rosie Perez (‘The Flight Attendant’) speelt een onvermoeibare detective die deze vreemde zaak nooit heeft kunnen loslaten. (jmi)

Beeld rv

MY NEXT GUEST NEEDS NO INTRODUCTION, SEIZOEN 4

VANAF 20 MEI OP NETFLIX

Barack Obama, Kanye West, Kim Kardashian, Lewis Hamilton, Robert Downey Jr.: David Letterman krijgt sinds 2018 grote namen over de vloer voor een tête-à-tête in ‘My Next Guest Needs No Introduction’ en slaagt er ook met de vierde lading gasten in om de ambitieuze titel van zijn Netflix-talkshow waar te maken. Komen bij de baardman en z’n livepubliek op de koffie: Ryan Reynolds, 20-jarig tieneridool Billie Eilish, hiphopfenomeen Cardi B, basketbalicoon Kevin Durant, Julia Louis-Dreyfus aka Elaine uit ‘Seinfeld’, en Will Smith. ‘Waar een Will is, is een mep!’ horen we u grappen, maar nee: de aflevering werd jammer genoeg vóór de Oscar-hetze opgenomen. (jmi)

Beeld ADAM ROSE/NETFLIX