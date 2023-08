De terugkeer van Samantha in ‘And Just Like That...’ staat symbool voor alles wat er mis is met die serie

Vond u Donald Trump op Twitter - excuus, X - ook de belangrijkste comeback van de week? Fans van ‘Sex and the City’ dachten daar anders over. Zij keken al een tijd uit naar de terugkeer van Samantha, die in de finale van het tweede seizoen van spin-off ‘And Just Like That...’ even zou opduiken. Maar de cameo van actrice Kim Cattrall bleek even kort als zinloos, en stond symbool voor veel van wat mis is met de serie.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Kim Cattrall laat haar personage Samantha uit ‘Sex and the City’ even herleven in spin-off ‘And Just Like That...’ Waar? HBO/Streamz Waarom is het opvallend? Haar optreden is even kort als waardeloos.

Kim Cattrall in 'And Just Like That...' Beeld RV

Een dikke minuut, zo lang duurde de comeback. Een telefoontje van Samantha vanuit Londen, waarin ze Carrie liet weten dat ze haar dinertje ter afscheid van haar luxeflat toch niet zou halen door problemen met haar vlucht en ze dus liever vanop afscheid vaarwel zei tegen het ‘fucking, fabulous appartment’ waar ze zoveel hadden beleefd. Het was meteen het ultieme bewijs dat alle verhalen over hoe actrices Sarah Jessica Parker en Kim Cattrall elkaar zo hard haten dat ze niet in dezelfde kamer kunnen zijn effectief kloppen. Niet dat Cattrall dat erg zal vinden want zij kreeg voor het handvol seconden naar verluidt een miljoen dollar: zelfs Siegfried Bracke zou dat veel geld voor weinig werk vinden.

Erger dan het astronomisch hoge prijskaartje is dat de cameo van Cattrall voor de rest geen enkele functie had in het verhaal. Er was op voorhand nooit gezegd dat Samantha plannen had om naar het diner te komen en ook toen dat etentje begon, werd er tussen Carrie, Miranda en Charlotte met geen woord over haar afwezigheid gerept, ook al hadden net die twee laatste hun vriendin op de hoogte gebracht van het feestje. De scène kwam uit de lucht vallen en loste daarna weer op zonder een spoor na te laten; in het grotere geheel had ze even veel betekenis als dat moment waarop Harry aankwam met een gloednieuwe iPhone 14 Pro Max, een schaamteloos stukje product placement dat enkel diende om de factuur van Cattrall te betalen.

Maar net daardoor paste het telefoontje van Samantha ook in ‘And Just Like That...’. De makers werpen constant allerlei personages en verhaallijnen op, maar tonen er niet genoeg belangstelling voor om ze uit te werken. Het voelt niet aan als een echte serie, maar eerder als een verzameling losse ideeën die aan elkaar zijn geplakt. Zo kom je dus ook uit bij dat diner van Carrie: een feest met een kleine twintig mensen rond tafel, van wie de meesten je na twee seizoenen nog steeds geen bal kunnen schelen en sommigen - hey, Che! - je al even lang irriteren. En zo eindig je met een aflevering vol nietszeggende dialogen en geforceerde overgangen - van Samantha die haar kat haar ‘baby’ noemt naar de miskraam van Lisa, really? Het enige wat wel nog werkte in de reeks, de hernieuwde liefde tussen Carrie en Aidan, werd ten grave gedragen.

Tijdens het etentje vroeg Carrie haar gasten om elk om beurt kort te zeggen wat zij zouden willen loslaten in hun leven, waarop die zaken als ‘regels’, ‘schuldgevoel’ en ‘verwachtingen’ op tafel gooiden. ‘Sex and the City’ was ook een goed antwoord geweest: Kim Cattrall is erin geslaagd, nu de rest nog.