De tien titels waar Vlaanderen massaal naar kijkt op Netflix

Stond de afgelopen week onafgebroken aan de leiding: de romantische tienerkomedie ‘He’s all that’.

De film is een remake van ‘She’s all that’ uit 1999, alleen zijn deze keer de rollen omgedraaid en gaat een populair tienermeisje de uitdaging aan om een mannelijke nerd om te vormen tot ‘hunk’. De uitkomst blijft vast wel dezelfde als twintig jaar geleden en ook de recensies zijn vergelijkbaar, want deze versie wordt evenmin laaiend enthousiast onthaald. Toch één pluspunt: de film kon toch maar mooi verhinderen dat de vreselijke thrillerserie ‘Clickbait’, waar de afgelopen week ook druk op geklikt is, de lijst kon aanvoeren.

Nog nieuw: het vierde seizoen van de komische dramaserie ‘Good Girls’, waarin enkele huisvrouwen ontdekken dat een leven in de misdaad hen veel beter ligt dan gedacht, de actiethriller ‘SAS: Rise of the Black Swan’, het als vanouds bijzonder grappige zevende seizoen van ‘Brooklyn Nine Nine’ en de ziekenhuisserie ‘Chicago Med’. De top drie van vorige week - ‘Tomb Raider’, ‘Sweet Girl' en ‘Outer Banks' - maakt gezamenlijk een duik, voor ‘Hit & Run’, ‘The Chair' en ‘Gone for Good’ is het nu al voorbij.

De Netflix-top 10 van vrijdag 3 september

1 ‘He’s all that’

2 ‘Clickbait’ (lees hier onze ★☆☆☆☆-recensie)

3 ‘Good girls' - seizoen 4

4 ‘SAS: Rise of the Black Swan’

5 ‘Brooklyn Nine Nine' - seizoen 7

6 ‘Outer Banks' - seizoen 3 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

7 ‘Tomb Raider’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

8 ‘Sweet Girl’

9 ‘Paw Patrol’

10 ‘Chicago Med’