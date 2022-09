De tienerreeks ‘Heartbreak High’ op Netflix is een stoomcursus in wristies, blowjobs, dirty thumbs, pretzel dips en lazy kebabs

Terwijl jongeren zichzelf tegenwoordig kunnen herkennen in reeksen zoals ‘Euphoria’ en ‘wtFOCK’, was de jeugd gedurende de jaren 90 aangewezen op ‘Heartbreak High’. Deze Australische tienerreeks over seks, drugs, armoede en diversiteit op een middelbare school in Sydney liep in een 70-tal landen, waaronder België via de toenmalige BRTN, op televisie. Netflix blaast ze nieuw leven in met een reboot die niet per se de oude fans, maar vooral de huidige generatie wil aanspreken.

In ‘Mean Girls’ hielden Lindsay Lohan en haar kattige vriendinnen een zogenaamd ‘burn book’ bij, met daarin de smerigste roddels over klasgenoten. In de nieuwe ‘Heartbreak High’ gaan BFF’s Amerie en Harper nog een stap verder met een zogenaamde ‘incest map’, waarmee ze alle seksuele interacties op de middelbare school – elke wristy, blowjob, dirty thumb, pretzel dip en lazy kebab – in kaart brengen. Op de eerste dag van hun voorlaatste schooljaar ontdekt ineens de hele school hun schunnige geheim. Leerkrachten zijn verbijsterd, ouders raken over hun toeren en de directie voert prompt verplichte sekslessen in: hoog tijd dat deze losbandige kids seksueel heropgevoed worden!

Het uitgangspunt van de hernieuwde ‘Heartbreak High’ had recht uit de Netflix-succesreeks ‘Sex Education’ kunnen komen en de serie lijkt met zijn kleurrijke visuele stijl en hartelijke toon ook meer op de Britse reeks of op ‘Never Have I Ever’ dan op het rauwe en soms controversiële origineel. Het duurt enkele afleveringen voor ‘Heartbreak High’ enigszins een eigen gezicht krijgt en dan nog torenen voornoemde series boven deze new kid on the block uit. Kort door de bocht: ‘Sex Education’ deed het eerder en beter, ‘Never Have I Ever’ komt grappiger en diepgaander uit de hoek, ‘Euphoria’ toont meer visie en lef.

U zult zich tijdens het kijken van ‘Heartbreak High’ echter niet bekocht voelen. De reeks vindt van meet af aan een evenwicht tussen hard, hartelijk en humoristisch. Als Amerie na een slechte schooldag schreiend naar ‘A Thousand Miles’ van Vanessa Carlton luistert, slikt ze te midden van een hysterische huilbui een vlieg in – die toon, dus. De cast is moeiteloos divers, met personages die zelden tot één eigenschap worden gereduceerd, en moeilijke topics zoals genderfluïditeit, groepsdruk en consent komen met een genietbaar gemak aan bod. De soundtrack - met onder meer de Belgen Soulwax en Charlotte Adigéry & Bolis Pupul is sterk - en de seksscènes zijn niet gratuit.

‘Heartbreak High’ voelt bovenal oprecht en welgemeend aan. Bedenker Hannah Carroll Chapman heeft de hoofdacteurs gecast voor ze het definitieve script had geschreven. Zo kon ze de personages baseren op de acteurs, wat doorleefde vertolkingen oplevert. Vooral de non-binaire acteur James Majoos (Darren) en de autistische actrice Chloé Hayden (Quinni) maken indruk. Het centrale conflict tussen Amerie en Harper functioneert minder goed, aangezien die laatste tot de seizoensfinale wacht om Amerie eindelijk eens uit te leggen waarom ze haar plotsklaps haat. Deert niet, ‘Heartbreak High’ is verrassend geestig en bij momenten zelfs leerrijk. Of wist ú wat een lazy kebab was?