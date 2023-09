De tienerserie ‘Knokke Off’ is spannender, gewaagder en simpelweg beter dan alle andere VRT-fictie van dit voorjaar

‘Knokke Off’ speelde onlangs de titel van ‘opmerkelijkste drama dat zich in Knokke afspeelt’ kwijt: die is sinds een week in handen van Georges-Louis Bouchez, nadat de politicus bij een verkeersruzie in de straten van de mondaine badstad bijna op zijn gezicht kreeg. Maar de beste Vlaamse serie van het moment is het wel nog steeds: na de finale kan ik immers zeggen dat het positieve gevoel dat ik na de eerste paar afleveringen had naar het einde toe allerminst kleiner is geworden.

Deze recensie bevat spoilers uit de laatste aflevering van ‘Knokke Off’!

Deze recensie verscheen origineel in Humo op 2 juli 2023, nadat de reeks op VRT MAX verscheen.

Zo, ook het laatste restje onschuld is dus vervlogen uit Knokke, nu ‘Olijfje’ Vandael haar tirannieke vader heeft neergeschoten en al dan niet definitief een einde heeft gemaakt aan het schrikbewind waarmee Patrick haar, haar broer Alex en haar moeder Eleonore zoveel jaren onder de knoet hield. De schokkende ontknoping paste bij een van de centrale thema’s van ‘Knokke Off’, waarin de zonden van ouders - hoe rijker hoe verknipter - een last legden op de levens van de kinderen, en was ook een fraai orgelpunt van een reeks die week na week heftiger werd.

Zeggen dat er in het eerste seizoen van ‘Knokke Off’ veel is gebeurd, is namelijk als zeggen dat het huwelijk van Thibaut Courtois en Mishel Gerzig niet onopgemerkt voorbij is gegaan. Er waren driehoeksverhoudingen en er werd volop scheefgepoept; niet één maar twee Knokse ouders bleken al heel hun leven met hun geaardheid te worstelen; tieners dronken zich ladderzat en namen drugs tot ze met een overdosis in de zee sukkelden; en een aanstaande bruid dook op haar vrijgezellenavond in bed met de meest sexy man in een wolvenpak sinds de passage van Kevin Janssens in ‘The Masked Singer’. En dat is nog maar een summiere samenvatting. Zoals strandbaruitbater Jacques, die ten langen leste naar de fles greep en even later zichzelf stiepelzat onder piste, het verwoordde in een van de laatste zinnen die uit zijn mond zijn gekomen: ‘Het is me het zomertje wel’.

Tussen al die problemen door was er ook nog de zoektocht van Melissa naar haar verdwenen zus Claudia, een mysterie dat als een rode draad door het seizoen verweven zat en er - Anton Tsjechov zou trots zijn - uiteindelijk toe leidde dat er op het einde effectief een pistool afging. Het was veel maar ‘Knokke Off’ bezweek niet onder de verwikkelingen: de verschillende verhaallijnen kregen allemaal genoeg aandacht en je kreeg ook nooit het gevoel dat alles overdreven of ongeloofwaardig dramatisch werd. Zelfs niet toen een rijkeluiszoontje besloot om samen met zijn vriend de horlogecollectie van zijn vader te stelen zodat hij een eigen nachtclub op kon richten, het soort creatieve ondernemingszin dat je wellicht enkel bij jongeren in de chicste uithoek van West-Vlaanderen terug zult vinden.

‘Knokke Off’ kon de voorbije weken ook steunen op een uitstekende cast, een mix van betrouwbare ervaren rotten als Geert Van Rampelberg en Anna Drijver en jonge talenten als Willem De Schryver, Eliyha Altena en Pommelien Thijs. Zeker die laatste was niets minder dan een revelatie, ook omdat zij de lastigste rol had: Louise, de bipolaire bakvis die haar pillen niet nam en in de euforie die volgde als een wervelwind door haar leven en dat van anderen ging, had gemakkelijk een onuitstaanbaar verwend wicht kunnen lijken. Maar mede dankzij Thijs bleef ze een brok charmante chaos. Ook in de kleinere, intiemere scènes deed de zangeres het opperbest: toen Louise erachter kwam dat haar vader er al jaren een vriend op nahield, voor mij het mooiste moment in het seizoen, bracht ze perfect de mengeling van verwarring, ontroering en medelijden die het personage voelde over.

Zoals bekend is ‘Knokke Off’ al een hit op VRTMAX, maar later deze zomer krijgt ook het grotere publiek de reeks te zien, wanneer ze de overstap naar VRT 1 maakt. Die promotie is even verdiend als de Europese titel van de Belgian Cats, want deze tienerserie is spannender, gewaagder en simpelweg beter dan alles wat de grote broer dit voorjaar op vlak van fictie heeft uitgebracht.