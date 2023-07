De Timothy Olyphant in de kamer: ‘Filmen met Steven Soderbergh is als tennissen met Roger Federer’

Het is een drukke zomer voor acteur Timothy Olyphant (55), die beroemd werd als sheriff Seth Bullock in de westernreeks ‘Deadwood’ en als de slechterik die Bruce Willis het leven zuur maakte in ‘Die Hard 4’.

Deze week verschijnt, althans in de Verenigde Staten, miniserie ‘Justified: City Primeval’, acht jaar na het einde van ‘Justified’. En ondertussen speelt hij mee in ‘Full Circle’, een HBO-reeks die bij ons op Streamz te zien is. Olyphant geeft gestalte aan Derek, de helft van een rijk New Yorks koppel van wie de zoon wordt ontvoerd.

– ‘Full Circle’ is je eerste hoofdrol in een HBO-serie sinds ‘Deadwood’. Was dat een reden om dit te doen?

TIMOTHY OLYPHANT «Neen, ik kan de aantrekkingskracht van deze reeks eenvoudig in twee woorden samenvatten: Steven Soderbergh (die ‘Full Circle’ regisseert, red.). Ik ben een grote fan, voor mij staat hij aan de top van Amerikaanse regisseurs. Ik heb ook ongeveer alles van hem gezien en ik vond het telkens op zijn minst interessant. Hij komt zelfs weg met een film over mannelijke strippers (‘Magic Mike’): met zo iemand wil je toch samenwerken? (lacht)»

– Hoe was het dan om met hem op de set te staan?

OLYPHANT «Nog beter dan ik had verwacht. Het is, denk ik, een beetje zoals tennissen met Roger Federer of Rafael Nadal. Je weet hoe het spelletje in elkaar zit, je hebt het al vaak gezien op televisie, maar als je effectief op het veld staat, kun je nauwelijks geloven hoe hard en precies ze die ballen slaan. Ik wist dat Steven snel werkt, maar wanneer je om acht uur ’s ochtends aankomt, om kwart over acht begint te filmen en tegen half negen al je eerste scène hebt ingeblikt, en dat maanden aan een stuk, dan is dat niks minder dan een openbaring. Als acteur ben je vaak uren bezig met opnames die dan toch niet gebruikt worden: hij klaart de klus op een halfuur tijd, en doet dat ook góéd. Steven heeft zoveel vakkennis dat hij zich niet laat afleiden door dingen die er niet toe doen.»

– Geldt dat ook voor de moeilijke, emotionele scènes? ‘Full Circle’ begint bijvoorbeeld met een geladen moment waarin Derek en zijn vrouw Sam, gespeeld door Claire Danes, via de telefoon ontdekken dat hun zoon ontvoerd is.

OLYPHANT «Dat was inderdaad een lastige scène. Hun wereld stort in, er komt zoveel tegelijk op hen af, het is heftig en verontrustend. Normaal heb je voor zo’n opname minstens een halve dag of zelfs een dag nodig, maar ik zweer het je: in een uur stond het erop. Het deed me een beetje denken aan de Olympische Spelen, waarbij atleten zich maanden of zelfs jaren voorbereiden op een wedstrijd die in een paar minuten voorbij is. Ik vond dat erg aangenaam werken omdat de vibe op de set anders is: als je ziet hoe snel Steven werkt, maak je dat je zelf klaar bent op het moment dat hij begint. Het houdt je alert. En het toont ook heel veel respect, van Steven richting acteurs en crew, dat hij ervan uitgaat dat je de job waarvoor je ingehuurd bent ook naar behoren zult uitvoeren zonder dat hij al te veel moet bijsturen. Oprecht: zodra klonen op punt staat, mogen ze van mij Hollywood met alleen Steven Soderberghs bevolken (lacht).»

‘Full Circle’

Nu te zien op Streamz