De tips van Ninalotte Roose: ‘Ik moet mezelf nog geregeld verdedigen op straat tegen ‘Familie’-kijkers’

Wat u dezer dagen absoluut moet zien en horen? Humo legde zijn oor te luisteren bij Ninalotte Roose, actrice en model.

1. On Purpose

Ik zet elk vrij moment een podcast op, het liefst ‘On Purpose’. De host is Jay Shetty, een Brit die enkele jaren als een monnik in India heeft geleefd en tegenwoordig zijn wijsheid deelt via zijn populaire podcast. Hij praat met interessante mensen zoals Joe Biden en Yuval Harari over lifestyle en welzijn.

Op Spotify

2. Le corniaud

Le corniaud Beeld rv

Het klinkt misschien raar uit de mond van een 21-jarige, maar ik hou van de klassieke Franse cinema. De films van Jean-Luc Godard, Éric Rohmer en François Truffaut hebben iets mooi melancholisch, net zoals ‘Le corniaud’ van Gérard Oury. Deze absurde comedy uit 1965 gaat over veel en niets, met een schitterende hoofdrol van komiek Bourvil.

Op VTM GO

3. Familie

Beeld VTM

De zomerstop is voorbij, ‘Familie’ keert terug met een bewogen en meeslepend 33ste seizoen. Zónder mijn personage Aurélie, wat wellicht een opluchting is: zij was namelijk een pathologische leugenaar met slechte bedoelingen. Ik moet mezelf nog geregeld verdedigen op straat: ‘Ik ben dus niet écht zoals Aurélie, hé.’

VTM, maandag 28 augustus, 20.05