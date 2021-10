De titel van ‘Meest oprechte mens ter wereld’ kan Cesar Casier in ieder geval nauwelijks nog ontsnappen

De files zijn terug, de liberalen geloven dat 4.000 euro een modaal loon is en in de eerste aflevering van ‘De slimste mens ter wereld’ werd er gelachen met Erik Van Looy: we zouden durven te zweren dat het normale leven opnieuw zijn gangetje gaat.

Het voorspelbare schot voor de boeg over Erik kwam van jurylid James Cooke: toen de quizmaster vertelde dat er tijdens de try-out voor zijn nakende theatertournee ‘Verslaafd’ maar liefst 321 keer was gelachen, merkte hij op dat ‘ze in de woonzorgcentra natuurlijk al lang niet meer hebben kunnen lachen.’ Het was niet echt een bijster geïnspireerde grap, die ook symbool kon staan voor de wat lauwe en weinig memorabele aflevering waarmee ‘De slimste mens ter wereld’ het negentiende seizoen aftrapte.

De line-up in de zetels voor Erik bestond uit twee minder bekende koppen – Cesar Casier, een model met een kaaklijn waarmee je een brood kunt snijden, en MNM-dj Dorianne Aussems, ‘de Siska Schoeters van haar generatie’, aldus Cooke – en één Niels Destadsbader, die op zijn bingokaart van grote Vlaamse zenders nu ook Play4 af mag vinken. Over de zanger, die een niet onsympathieke beurt maakte, leerden we in de loop van de uitzending een paar interessante dingen bij: zo blijkt hij een begenadigd imitator van Raymond van het Groenewoud en krijgt hij een allergische rode uitslag wanneer hij in het gras gaat liggen, een fenomeen dat wij dan weer ervaren als ’s mans muziek ergens te horen is.

Van de drie deelnemers had Casier als topmodel wellicht nog het meest de vooroordelen tegen, maar hij was de enige die geen grote steken liet vallen. Aussems wist erg weinig af van vlaggen en voetbalsupporters en kon Walter Grootaers niet linken met De Kreuners – al kwam dat misschien ook doordat het beeld van vragenstelster Zita Wauters die transformeerde in de gerimpelde zanger te veel door haar hoofd bleef spoken. Destadsbader van zijn kant leek oprecht te geloven dat er in ‘Star Wars’ dinosaurussen te zien zijn en bracht politicus en Groen-voorzitster Meyrem Almaci onder bij de N-VA, een transfer die er op zijn minst wel voor zou zorgen dat we het energieprobleem konden oplossen door alle stoom die uit de oren van Theo Francken komt op te vangen en om te zetten.

Maar rechtvaardigheid speelt in ‘De slimste mens ter wereld’ niet mee en uiteindelijk moest Casier het in de finale toch afleggen tegen Destadsbader, die erg goed op de hoogt blijkt te zijn van welke automerken er populair zijn bij dieven. Gelukkig tekende Casier op de valreep wel nog ongewild voor het grappigste moment van de aflevering: toen Erik zei dat tussen de vijf trefwoorden over Annelien Coorevits ook stond dat ze model is, reageerde de man, die zich duidelijk in andere delen van de modewereld ophoudt dan de presentatrice, met een verbaasd ‘Ah ja?’ en begon hij zich daarna uitgebreid te excuseren. De titel van ‘Meest oprechte mens ter wereld’ kan hem alvast nauwelijks nog ontsnappen.