De trouwste ‘Winteruur’-gast en Lou Reed: ‘Ik wil Wim zijn’

Trouwste ‘Winteruur’-gast: Pedro Elias

Winteruur - Special n.a.v. 500ste aflevering Beeld Panenka

Presentator van ‘Control Pedro’ en ‘De Container Cup’, jurylid bij ‘De slimste mens ter wereld’, idioot in ‘Geubels en de idioten’: Pedro Elias lijkt een vreemde eend in het overzicht van 25 jaar Canvas. Maar de aimabele halve Spanjaard is een graag geziene gast in het onvolprezen ‘Winteruur’: op 7 december mag hij al voor de vierde keer plaatsnemen naast Wim Helsen – een record.

PEDRO ELIAS «Ik moet je meteen corrigeren, want eigenlijk is het al de vijfde keer: ik zat ook in ‘Winteruur 500’, de speciale feestaflevering. Literatuur is natuurlijk geen competitie, maar ik heb het voor de zekerheid nagevraagd bij de redactie en blijkbaar is er nog nooit iemand vaker dan twee keer te gast geweest. De enige die samen met mij in het pantheon zit, is Hugo Matthysen, die er één keer als zichzelf, twee keer als Clement Peerens en twee keer als hulpje van de Sint zat. Nogmaals: literatuur is geen competitie, maar ik ben erg blij dat ik win.»

HUMO Word je telkens gevraagd of nodig je jezelf al dan niet subtiel uit?

ELIAS «Ik heb mezelf nog nooit ergens voor uitgenodigd, ook niet voor ‘Winteruur’. Ik heb ook geen idee waarom ze me telkens vragen, maar ik zit wel vaak met het programma in mijn hoofd. Onlangs heb ik, terwijl ik ziek te bed lag, een boek van Luigi Pirandello gelezen en toen het uit was, heb ik er een kaartje in gestoken: ‘Ideaal voor ‘Winteruur’’. Toen de vraag voor dit seizoen kwam, moest ik gewoon kijken waar dat kaartje zat. ‘Winteruur’ is de belangrijkste bijzaak in mijn leven geworden.»

HUMO Het is geen kijkcijferkanon: ben je er ooit op aangesproken?

ELIAS «Niet in dezelfde mate als voor mijn optredens als jurylid in ‘De slimste mens ter wereld’. Maar nadat ik had voorgelezen uit ‘Laughter in the Dark’ van Vladimir Nabokov, hebben toch twee mensen me gezegd dat ze het boek gekocht hebben.»

HUMO Ben je ook een trouwe kijker?

ELIAS «Absoluut, ik weet alles over ‘Winteruur’. In mijn jeugd liep ‘Wedden dat?’ met Jos Brink op tv, en in één van de afleveringen zat een jongen die alle automerken kon herkennen aan het geluid van het portier dat dichtsloeg. Wel, ik maak me sterk dat ik op basis van een paar willekeurige seconden ‘Winteruur’ kan zeggen wie er te gast was en welke tekst die had meegebracht.»

HUMO Wat is het geheim van Wim Helsen?

ELIAS «Hij combineert een enorme menselijkheid met een even grote luisterbereidheid, en tegelijk slaagt hij erin om de gasten en de kijkers mee te trekken in zijn rare universum. Eigenlijk is Wim een genie, ook al vind ik dat dat woord in principe voorbehouden moet zijn voor pakweg mensen die een medicijn tegen kanker ontdekken. Wim Helsen is de man die ik altijd wilde zijn. Op voorwaarde dat hij ook een zwarte band karate zou hebben, want we moeten daar eerlijk in zijn: Wim kan niet vechten.»

HUMO En als hij, zoals Erik Van Looy vorig jaar in ‘De slimste mens’, ziek zou vallen, kun jij dan de Bart Cannaerts van dienst zijn?

ELIAS «Ik zou het niet kunnen, maar ik zou het wel willen. Ik heb zelfs al spontaan mijn diensten aangeboden bij Panenka: ‘Stel dat Wim zou komen te gaan, dan zou ik ‘Winteruur’ heel graag overnemen.’ Misschien kan ik langs deze weg zijn zegen vragen, nu hij nog leeft?»

Bekijk hier Pedro Elias in ‘Winteruur’:

Lastigste interviewee: Lou Reed

Je hebt moeilijke interviewees, en dan heb je wijlen Lou Reed. Vraag maar aan Joël De Ceulaer, die in 2004 in ‘Spraakmakers’ 45 pijnlijke minuten lang als deurmat werd gebruikt door grumpy Lou, maar – het moet gezegd – op zijn beurt hoofs en uitvoerig antwoordt op onze vraag om die oude koe nog eens uit de gracht te takelen.

JOËL DE CEULAER «Ik was tot de tanden gewapend, zoals altijd: drie weken lang had ik vrijwel uitsluitend naar de muziek van Lou Reed en The Velvet Underground geluisterd, ik had alles over de man gelezen wat los en vast hing, en ik was zelfs online op zoek gegaan naar een kortverhaal van Delmore Schwartz waarvan ik wist dat het een belangrijke rol in zijn leven had gespeeld. Maar al meteen toen hij die dag binnenkwam, in een suite in het Brusselse Conrad Hotel, voelde ik: dit wordt niks. En het ís ook niks geworden.»

HUMO Hoe kwam dat, denk je?

DE CEULAER «Er was een misverstand geweest in de communicatie tussen Canvas en de entourage van de heer Reed: hij ging ervan uit dat hij een statement van een minuutje of drie moest leveren. Je kunt je voorstellen hoe slechtgezind hij was toen hij vernam dat het drie kwartíér zou duren. Achteraf heb ik me ook laten vertellen dat hij het hotel vlak vóór het interview om een massage had verzocht, maar dat men dat niet meer op tijd had kunnen regelen.

»Hoe het ook zij: hij had eenvoudigweg geen zin in een interview en liet dat op alle mogelijke manieren blijken. Hij was aanhoudend ongeïnteresseerd en arrogant, en – totaal ontregelend voor een interviewer – vanaf mijn derde of vierde vraag liet hij voortdurend lange stiltes vallen. Oké, dacht ik, dan stel ik wel mijn volgende vraag. Maar net toen ik daaraan begon, ging hij verder met zijn antwoord op de vorige vraag. Het hele interview lang! Een geluk dat de montage dat achteraf heeft opgelost.»

HUMO Ook lekker: hij had zijn zonnebril op.

DE CEULAER «Zéér storend, want je hebt geen oogcontact. En het straffe was: toen het interview erop zat, zette hij die zonnebril af en kwam hij semigezellig een praatje met me maken. Al die tijd had hij dus gewoon de eikel gespééld!»

HUMO Heb je tijdens het interview overwogen om op te stappen?

DE CEULAER «Ja, want ik zat bij momenten te koken. Maar het was een tv-interview met een hele Canvas-crew, dus ik dacht: weet je wat? Ik blijf zitten en we maken er een interview van waar ze over twintig jaar nog over praten. En kijk eens aan.»

