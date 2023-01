De tweede reeks van ‘Ginny & Georgia’ is te oppervlakkig om het ‘Euphoria’ van Netflix te zijn

‘Gilmore Girls’, maar dan wanneer een van de scenaristen een lijntje coke heeft gesnoven: zo kon je het eerste seizoen van ‘Ginny & Georgia’ een beetje oneerbiedig omschrijven. Het verhaal over een jonge vrouw die op haar 15e moeder werd en samen met haar tienerdochter in een kleurrijk dorpje een nieuw leven tracht op te bouwen leek bij de start nu eenmaal goed op dat van de serie met de eveneens allitererende titel. Alleen gooiden de makers van ‘Ginny & Georgia’ er ook nog een mysterieus sterfgeval, frauduleuze activiteiten en mogelijke afrekeningen bovenop, waardoor je een vreemde mix van doorleefd drama, thriller en vergezochte soap kreeg die niet altijd even goed overeind bleef.

Desondanks groeide ‘Ginny & Georgia’ in het voorjaar van 2021 uit tot een van de grote publiekstrekkers van Netflix, zeker bij de jongere kijkers die vergelijkbare titels als ‘13 Reasons Why’ of ‘Riverdale’ hadden verslonden. Een tweede seizoen kon niet uitblijven en sinds de release van de nieuwe afleveringen een handvol dagen geleden staat ‘Ginny & Georgia’ opnieuw onafgebroken op één in de lijst van best bekeken titels op de streamingdienst.

Het goede nieuws: het evenwicht zit in het tweede seizoen een stuk beter, het aantal keer dat de reeks van de rails gaat ligt lager en de makers snijden moedig en met succes enkele moeilijke thema’s aan. Het slechte nieuws: net op de meest geslaagde momenten besef je dat de serie veel beter had kunnen zijn dan ze is.

‘Ginny & Georgia’ is op zijn best wanneer de eerste ‘G’ centraal staat, het vijftienjarige meisje dat worstelt met wat ze heeft meegemaakt: de armoedige jeugd, de foute mannen die op haar ‘single mom’ afkwamen als beren op een pot honing, hoe ze telkens weer moest verhuizen als hun leven een puinhoop dreigde te worden. De constante stress, het gevoel nergens thuis te zijn en de geheimen uit haar moeders leven die druppelsgewijs naar boven komen eisten een zware psychologische tol bij Ginny, die zich manifesteert in de vorm van zelfverminking. In het eerste seizoen werd dat al aangehaald maar deze keer wordt het probleem echt uitgespit: nadat ze haar geheim aan haar vader heeft verteld begint Ginny er samen met een therapeute aan te werken en probeert ze de redenen voor haar gedrag te begrijpen. ‘Ginny & Georgia’ toont dat hulp vragen de eerste stap is, wat een waardevolle boodschap is, zeker voor een tienerserie.

Tegelijk wil de reeks nog steeds een spannende thriller zijn over hoe de duistere zaakjes uit het verleden van Georgia haar dreigen in te halen, wat veel van de positieve punten teniet doet. Halverwege het tweede seizoen duikt bijvoorbeeld Gil Timmons op, de gewelddadige ex-vriend van Georgia en vader van haar zoon Austin. Hij belandde door toedoen van Georgia in de gevangenis en zoekt na zijn vrijlating opnieuw contact op, met een hoop spanningen en een van de meest ongeloofwaardige verhaallijnen uit de hele reeks tot gevolg. Maar nog erger: terwijl de psychologische toestand van Ginny in de eerste afleveringen alle aandacht krijgt, verschuift ze na de komst van Gil gradueel naar de achtergrond en tegen het einde van het seizoen wordt er eigenlijk nauwelijks nog over gesproken, alsof het meisje dankzij het handvol praatsessies en de tips van de therapeut genezen is.

Hetzelfde merk je bij de verhalen over de leeftijdgenoten van Ginny, die net als haar met problemen kampen - van een depressie over een eetstoornis tot een verwrongen beeld op seksualiteit. Op zich is het dapper om die zaken aan bod te laten komen, alleen is er te weinig ruimte om ze meer dan oppervlakkig te behandelen. Je blijft achter met het gevoel dat ‘Ginny & Georgia’, als men daarvoor had durven te kiezen, een soort ‘Euphoria’ van Netflix had kunnen zijn. Niet op visueel vlak - daarvoor is het allemaal te braaf en te netjes - maar inhoudelijk, als een tienerserie die laat zien hoe lastig opgroeien kan zijn. Nu is het vooral iets te vaak een reeks van gemiste kansen.