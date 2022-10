De uitreiking van de Kristallen Fiets was zo saai dat Wout van Aert nog liever in een Kempense wei rondwandelde dan erbij te zijn

Zou Yves Lampaert worden verwelkomd door een erehaag van dertig farmer’s sons from Belgium, met tractoren en al? Welke dure woorden had Michel Wuyts zich aangeschaft om het wielerjaar 2022 te fêteren? En welke kleur zou de galajurk hebben waarin Oumaima Rayane over de rode loper zou schrijden? Alles lag wijd open bij de uitreiking van de Kristallen Fiets, behalve - en dat is niet onbelangrijk voor een prijsuitreiking - wie er op het einde van de avond zou winnen.

Pech voor VTM: net in het jaar dat de zender besliste om voor het eerst het gala van de Kristallen Fiets uit te zenden, maakten een koddige ket uit Schepdaal en een klassieke koningin uit Rumst er de minst spannende editie in jaren van. Lotte Kopecky, winnares van de Ronde van Vlaanderen en voor de derde keer op rij laureate van de trofee, had alvast voor de vroege ontsnapping gekozen naar het WK baanwielrennen en en ontving het kleinood in Parijs uit de handen van Stijn Vlaeminck, die zoals iedereen op dit soort aangelegenheden royaal citeerde uit het cahier met de titel ‘1.001 makke vragen voor sportjournalisten’. “Besef je hoe indrukwekkend dit is?” Besef jij, Stijn, hoe dit soort als vraag vermomde vleierij het niet bepaald indrukwekkender maakt?

Ik had nog begrip kunnen opbrengen voor dat verplichte nummertje als Freek Braeckman en Lies Vandenberghe tot dan toe niet zo hard hadden geprobeerd om de spanning erin te houden dat Braeckman bijna uit zijn pak barstte van de artificiële opwinding. Want het was maar een tussenstand! En alles kon nog veranderen! Had ik al gezegd dat het spannend was?! Het enige dat nog had gekund, was dat Johan Museeuw met een sneeuwruimer kwam aangebulderd om Rempo Evekoel nog door het ijs te laten zak.

Toen de wereldkampioen dan zijn oververdiende Kristallen Fiets kwam ophalen, kon iedereen die de afgelopen maand een sportkrant las wel dromen wat er zou gebeuren. Een blije Remco en een zelfvoldane Patrick Lefevere - in beide gevallen volkomen terecht - hadden elkaars uitgestreken gezicht geleend om in koor níét te vertellen of ze volgend jaar de Tour zullen rijden.

Af en toe zag je een glimp van wat de Kristallen Fiets had kunnen zijn, een viering van een groots koersjaar in al zijn facetten. Het terechte eerbetoon aan paralympisch uurrecordhouder Ewoud Vromant en het ontwapende interview met de broer van juniore Febe Jooris waren verhalen van het romantische soort waar de koers van leeft, al bleef het item rond Vromant wat op de vlakte. Tiesj Benoot die aan zijn voordeur tegen de tranen vocht omdat hij vond dat niet hij, maar zijn ploegmaat Nathan Van Hooydonck de Kristallen Zweetdruppel voor beste helper verdiende: schoon. Maar verder liet de zegevierende Evenepoel, zoals zo vaak dit seizoen, kilometers van leegte achter zich. Is dit niet de grote showzender die elke week drie uur ‘The Voice’ door de buis blaft? Waar was dat in regenboogkleurige niemendallen gehulde showballet voor ploegleider van het jaar Sven Vanthourenhout? Waar was de Lotte-confetti voor Lotte Kopecky? Waar was de fanfare die ‘In de stille Kempen’ kwam vertolken voor Wout van Aert?

Meer zelfs, de tweede beste Belgische renner van het jaar was afwezig op de Kristallen Fiets. De Heiland van Herentals verwaardigde zich tot een filmpje waarin hij vanop een Kempens veld uitlegde dat hij zijn schaarse vakantie aan Sarah en Georges wilde besteden, “en jammer genoeg niet aan wielergala’s”. Zo saai was de avond dus, en daar konden exclusieve beelden van Patrick Evenepoel die de polonaise danste op de trouw van zijn zoon en Koen Wauters die hijgend op een hometrainer de lof zong van Remco niks aan veranderen.

O ja, Yves was in geen akkers te bespeuren, Michel sprak over een grand cru classé en Oumi droeg donkergroen.