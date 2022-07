De verborgen parels op Netflix en co.: een zware komedie, cynische vrienden en vampiers in New York

Het aanbod op Netflix en co. is zo groot dat uitstekende titels tussen de plooien dreigen te vallen. Toon deze zomer uw barmhartigheid en red een serie van de vergetelheid, te beginnen met deze tien verborgen parels, verdeeld over de verschillende streamingdiensten.

It’s Always Sunny in Philadelphia (Disney+)

Voor de fans van: ‘Community’

Donkere en cynische komische reeks over een groep vrienden die samen een bar uitbaten in Philadelphia. Al is vrienden misschien niet het juiste woord, want de leden van ‘The Gang’ maken elkaar met zoveel plezier het leven zuur dat het een beetje beangstigend wordt. Maar het levert wel een geweldige sitcom op, die bij ons nooit potten heeft gebroken, maar in de VS ondertussen al vijftien (!) seizoenen meegaat – langer dan eender welke reeks in het genre. Op Disney+ staan seizoen 1 tot 14.

Mr. Inbetween (Disney+)

Voor de fans van: ‘Breaking Bad’

Zwarte komedie uit Australië over een huurmoordenaar die een min of meer normaal gezinsleven probeert uit te bouwen en ondertussen ook nog voor zijn terminaal zieke broer moet zorgen. Een mix van drama, donkere humor, soms erg expliciet geweld – al na vijf minuten wordt iemand vrolijk van een trap gegooid – die soms doet denken aan ‘The Sopranos’ of ‘Breaking Bad’, maar altijd een eigen gezicht behoudt.

What We Do in the Shadows (Disney+)

Voor de fans van: ‘The Office US’

Vier vampiers betrekken samen een gezellig creepy gotisch herenhuis in Staten Island nabij New York. De ondoden beschikken over bovennatuurlijke krachten en bijten, om hun bloeddorst te lessen, af en toe weleens een onschuldige sterveling de nek af, maar het zijn toch vooral onbeholpen en zelfs lichtjes zielige klunzen die op spectaculaire wijze door de tijd zijn ingehaald en verloren lopen in de voor hen veel te snel geëvolueerde wereld. Eén van de grappigste series die momenteel te bekijken zijn. De eerste twee seizoenen staan op Disney+.

Enlightened (Streamz)

Voor de fans van: ‘The White Lotus’

Dankzij ‘The White Lotus’ kreeg bedenker en scenarist Mike White eindelijk alle succes en erkenning die hij al verdiende toen hij tien jaar geleden ‘Enlightened’ maakte. Dit komische drama draait rond Amy Jellicoe, een zakenvrouw die na een zenuwinzinking als herboren terugkeert uit een kuuroord, maar snel merkt dat haar verlichte toestand niet altijd even makkelijk vol te houden is. Met een geweldige Laura Dern in de hoofdrol en een scenario waarin White de kleine kantjes van de moderne westerse man genadeloos blootlegt.

Love & Anarchy (Netflix)

Voor de fans van: ‘Lovesick’

Sofie, een overwerkte en uitgebluste moeder van twee, begint op kantoor een flirterige verhouding met haar jongere collega Max, die uitmondt in een soort ‘truth or dare’ waarbij ze elkaar stiekem allerlei gekke uitdagingen doorspelen. Tussen alle spelletjes door groeien ze natuurlijk dichter naar elkaar toe, in deze erg originele romantische komedie van Zweedse makelij – de oorspronkelijke titel is ‘Kärlek & Anarki’, als u wilt uitpakken bij uw vrienden.

Derry Girls (Netflix)

Voor de fans van: ‘Sex Education’

Schromelijk onderschatte komische serie die zich in het Noord-Ierse Londonderry van de late jaren 90 afspeelt en draait rond vier grofgebekte vriendinnen die keihard van hun tienerjaren willen genieten, ondanks de streng-katholieke nonnenschool waar ze hun dagen slijten en de Ierse burgeroorlog die zich af en toe in hun leven op het voorplan dringt. Het derde seizoen, dat door de pandemie flink wat vertraging opliep, is onlangs uitgezonden op Channel4 en zou ook dit jaar nog op Netflix moeten komen.

Halt and Catch Fire (Streamz)

Voor de fans van: ‘Mad Men’

Onlangs door Streamz toegevoegd aan de catalogus en zo voor het eerst bij ons integraal te bekijken: ‘Halt and Catch Fire’, een serie uit 2017 rond enkele techneuten die begin jaren 80 de Amerikaanse computerwereld willen veroveren. Een prachtig geschreven en geacteerd drama over de prille geschiedenis van Silicon Valley, dat niet geheel onterecht de bijnaam ‘‘Mad Men’ van de IT-sector’ meekreeg.

Bored to Death (Streamz)

Voor de fans van: ‘Only Murders in the Building’

Je moet lef hebben om een komische reeks te maken en die de titel ‘Bored to Death’ mee te geven, maar Jonathan Ames, schrijver en bedenker van deze HBO-serie uit 2010, kwam ermee weg. Ames’ alter ego – gespeeld door Jason Schwartzman – is een auteur met een knoert van een writer’s block die, nadat hij een boek van Raymond Chandler heeft gelezen, besluit om privédetective te worden. Via een online zoekertje vindt hij al snel een deerne in nood en de bijbehorende eerste zaak, en zo beginnen acht afleveringen vol mysteries rond bedrogen echtgenotes, Russische maffiosi en – euhm – verdwenen skateboards. Deels een parodie op de film noir, deels een satire over ‘de nieuwe man’.

Undone (Prime Video)

Voor de fans van: ‘Bojack Horseman’

Gedurfde animatieserie van de makers van ‘Bojack Horseman’ waarin een jonge vrouw na een auto-ongeval ontdekt dat ze door tijd en ruimte kan reizen, en van dat talent gebruik maakt om haar overleden vader op te zoeken en zijn dood ongedaan te maken. De knullige tekenstijl van ‘Bojack’ is ingeruild voor hyperrealistische en met de computer getekende versies van echte acteurs (onder wie Bob Odenkirk) maar het resultaat is wel vaak even ontroerend.

Upload (Prime Video)

Voor de fans van: ‘The Good Place’

In de erg nabije toekomst – het jaar 2033 – blijkt het mogelijk om bij je heengaan een virtuele versie van jezelf op te laden naar een digitaal leven na de dood. Nathan komt, na een ongeval met zijn zelfrijdende auto, terecht in Lakeview, één van de duurste delen van het hiernamaals. Maar daar ontdekt hij al snel dat hij voor alles wat de eeuwigheid aangenaam kan maken, moet gaan bedelen bij zijn jaloerse en nog steeds levende vriendin. Een komische sciencefictionreeks uit de koker van Greg Daniels, de man achter ‘Parks and Recreation’ en ‘The Office US’.