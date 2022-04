De vergeten Spider-Man en een exotische James Bond: dit mag u vandaag niet missen op televisie (zondag 24 april)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘No Way Home’ heeft Andrew Garfield ongetwijfeld meer fans opgebracht dan zijn eigen Spider-Man-film, die tien jaar geleden nogal lauw onthaald werd, maar dat neemt niet weg dat hij altijd al leuk was in de superheldenrol. Dat ‘The Amazing Spider-Man’ nooit aan zijn voorganger én opvolger kon tippen heeft vooral te maken met de ondermaatse schurken.

Om 20.30 op VTM 3

‘Thunderball’

De vierde James Bondfilm en dé aflevering waarin er zichtbaar met geld werd gesmeten. Exotische locaties, ­gigantische sets en veel onderwaterscènes – destijds vestigde de film zelfs een record wat dat betreft. Of hij nu een ­jetpack of een zwembroekje aanheeft, Sean ­Connery werd de belichaming van sixties cool.

Om 20.35 op VTM 4

De finale van Humo’s Rock Rally

De muzikale hoogdag van het jaar is eindelijk in aantocht. Vandaag vindt in de Ancienne Belgique de finale van Humo’s Rock Rally 2022 plaats. Daarin krijgen de finalisten elk een kwartier de tijd om de onverbiddelijke Humo-jury te overtuigen van hun kunnen. Eeuwige roem en een bierdouche van het uitzinnige publiek liggen voor het grijpen. Volg hier vanaf 14u45 de optredens van de bands en ontdek live wie als er winnaar van Humo’s Rock Rally 2022 en stinkend naar gerstenat naar huis gaat.

Om 14.45 uur op Humo.be

Irene Wüst, Tim Hofman en Christine Lagarde Beeld KRONCRV

‘College Tour’

Nieuw seizoen van het programma waarin studenten vragen afvuren op een ­bekende medemens. Tim Hofman van ‘BOOS’ bijt de spits af, daarna passeren Olympisch kampioene Ireen Wüst en Christine Lagarde van de ­Europese Centrale Bank.

Om 20.20 op NPO 2

‘America’s Sweethearts’

John Cusack en Catherine Zeta-­Jones spelen een power couple uit Hollywood dat op scheiden staat net wanneer hun nieuwste film uitkomt. Publicist ­Billy Crystal moet de pers op het verkeerde been zetten. Milde satire die scherpere tandjes had kunnen gebruiken, maar genoeg geestige momenten bevat.

Om 14.50 op VTM 3

'8 Days' Beeld BBC Studios/Gary Moyes

‘8 days’

Een uitgebreide reconstructie van de 8 dagen, 3 uur, 18 minuten en 35 seconden durende reis van de Apollo 11 in juli 1969, een onderneming waarvan de meesten onder ons alleen het hoogtepunt ooit op beeld hebben gezien: de landing op de maan van Neil Armstrong en co.

Om 22.35 op Canvas

