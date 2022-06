De veronderstelling dat Béa Vandendael zich voltijds inzet om hopelozen te helpen, werd in ‘Topmakelaars’ vakkundig weerlegd

Ik ben er nog niet helemaal uit of het toenemende overaanbod van immobiliënprogramma’s op het scherm nu een afleiding hoort te zijn van de hedendaagse krapte op de huizenmarkt, of er net toe bijdraagt. Ze is er alleszins niet volledig los van te zien, denk ik. Het lijkt me hoe dan ook raadzaam om aan pakweg de finale van ‘Huis gemaakt’ geen conclusies over te houden als zou een herenhuis in het Antwerpse ook echt tot de directe mogelijkheden behoren voor gemiddelde stervelingen zonder lijvige erfenis in het vooruitzicht. De gewilligheid van derden om crowdfundingacties in het leven te roepen voor wie naast zijn of haar droomwoonst grijpt, zoals die die de verliezers ook dit seizoen te beurt viel, is volgens mij ook al iets wat je zelden tegenkomt in de werkelijkheid zoals die er meestentijds uitziet buiten de krijtlijnen van ‘Huis gemaakt’.

Maar ik zou het over ‘Topmakelaars’ hebben, een programma waarvan de titel ruim op voorhand al tot bedenkingen noopte - ik wil me niet élke keer een open beenbreuk vallen aan het voorvoegsel ‘top’, maar ik ben er ondertussen wel achter dat dat vooral op tv een hoge mate van overschatting inhoudt. Dat alle gevonden topmakelaars dan nog verbonden bleken aan hetzelfde overkoepelende vastgoedbureau, vond ik ook al kras - als het al niet om een nauwelijks verkapte vorm van adverteren ging. Je bent een commerciële zender of je bent ‘t niet. Maar dus, een programma over makelaars: hadden we daar, op diezelfde commerciële zender, al niet ‘Huizenjagers’ voor?

Dirk zat nog niet zolang in het vak, want hij had zijn roeping als verpleegkundige pas op latere leeftijd ingeruild voor die van vastgoedmakelaar. En dat terwijl er toch een nijpende krapte bestaat in de zorgsector, wat volgens mij meer is dan gezegd kan worden van ‘s lands makelarenbestand. Maar verder bemoei ik me nergens mee hoor. Zijn carrièrewissel was niet de enige ommezwaai die Dirk recentelijk had gemaakt, want hij was naar eigen zeggen ook betrekkelijk laat uit de kast gekomen. Die geleden schade leek hij nu dubbel zo snel te willen inhalen, en we zagen hem op weg naar een pand opgaan in een onsterfelijke meezinger van ABBA, die hij tegen een behoorlijk volume door het open dak van z’n Mini pompte. Not that there’s anything wrong with that.

Dirk Vermeulen

In het licht van de blakende levensvreugde van Dirk leek Anneke me er al een minder benijdenswaardig bestaan op na te houden als makelaar in het Limburgse. Anneke torste al geruime tijd een molensteen rond de nek in de vorm van een villa in Kortessem. Die was niet alleen zonevreemd gelegen, maar telde op de koop toe ook nog een resem aan bouwovertredingen, met als gevolg dat meerdere geïnteresseerden te elfder ure alsnog waren teruggekomen op hun kooplust. Voor de eigenaars was dat emotioneel erg zwaar, vertelde Anneke. ‘Eerst zijn ze enthousiast, en dan begint het gezever’, zei de eigenaar in kwestie daarover. ‘Het vertrouwen in mensen is voor een stuk weg’, somberde zijn echtgenote, zichtbaar teleurgesteld in de terughoudendheid van de goedertieren Limburger om zonder dralen over te gaan tot de aanschaf van een zonevreemde villa. Mét bouwovertredingen. Aan het eind konden we vernemen dat de villa een maand later toch nog van de hand gegaan was. Ik weet eerlijk gezegd niet of zoiets wel in aanmerking komt voor de afrondende stoplap ‘eind goed, al goed’.

De makelaar met het meeste renommee was natuurlijk Béa Vandendael. Ik had ook zonder haar inclusie in ‘Topmakelaars’ kunnen leven, schat ik, ook al was dit programma dan ten dele opgehangen aan haar karmijnrode bekendheid. Op basis van haar glansrol in ‘Blind gekocht’ was ik namelijk verkeerdelijk gaan denken dat Vandendael zich voltijds inzette om allerhande hopelozen van waterdicht onderdak te voorzien. De door merg en been gaande realiteitszin die ze daarbij probeert over te dragen aan de deelnemers van ‘Blind gekocht’, parler vrai die naar mijn gevoel aardig afsteekt tegen het opgedreven en tot argwaan strekkende optimisme dat veelal de boventoon voert in vastgoedprogramma’s, had nu echter plaatsgemaakt voor het register van iemand die in de eerste plaats een zaakje probeerde te beklinken. Een onttovering zou ik het niet noemen, maar toch.

Nu, zelfs dan vond ik Vandendael nog altijd een stuk aardiger dan de meeste van haar vakbroeders, ook al kwamen er dan nooit uitgesproken ploerten voor in ‘Topmakelaars’. Daarvoor speculeerde dit programma immers te veel op een eventueel klantenbestand onder de kijkers. Zakelijk is dat vast geen kwade zet, maar de Play4-kijker in mij, die dan ook een wolf pleegt te zijn voor zijn medemens, vraagt zich dan onvermijdelijk af of ‘Topmakelaars’ wel een amusanter programma is dan ‘Huizenjagers’, dat, zo vrees ik, ook geen onrealistisch portret is van de vastgoedsector. Als programma in zijn genre was ‘Topmakelaars’ dan ook eerder onopvallend, en als coda op ‘Blind gekocht’, mocht dat de bedoeling geweest zijn, vond ik het zelfs tekortschieten.