De verrassende overstap van Aster Nzeyimana: ‘Zijn bijdrage bij ‘The voice’ zal minder opvallend zijn. VTM vijlt graag de scherpe kantjes van zijn presentatoren’

Groot nieuws in medialand, want Aster Nzeyimana ruilt binnenkort de Brusselse Reyerslaan in voor het Antwerpse Mediaplein. Het VRT-gezicht zal bij VTM worden ingezet als gastheer en commentator bij voetbalwedstrijden en wordt op de koop toe co-presentator van ‘The Voice’. Humo legde zijn oor te luisteren bij chef televisie Stefaan Werbrouck voor wat extra duiding.

HUMO Is deze overstap verrassend?

STEFAAN WERBROUCK «Zeker, want Aster Nzeyimana was de voorbije jaren uitgegroeid tot een van de gezichten van de VRT. Hij maakte programma’s voor Eén, Canvas en VRTMax (‘Those were the days’ over de discotheken van de jaren 1990; nvdr.), mocht dit voorjaar mee de groots aangekondigde ‘shiny floor show’ ‘The greatest dancer van Vlaanderen ’ presenteren en was begin mei ook nog prominent te zien in de reclamecampagne rond de naamsverandering van Eén naar VRT 1. Dat je dan twee weken later naar de grote concurrent verhuist is opmerkelijk: dit is iets anders dan Michel Wuyts die met pensioen moet gaan en daarna van VTM de kans krijgt om verder te doen, hé?»

HUMO Hoe groot is dit verlies voor de VRT?

WERBROUCK «Erg groot. Nzeyimana is jong, hip en heeft allochtone roots, drie segmenten waarin de VRT ‒ om het zacht uit te drukken ‒ niet echt sterk staat. Bovendien is hij veelzijdig. Bij ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’ ‒ toch zijn debuut als entertainmentpresentator ‒ was hij een van de weinige lichtpuntjes en in ‘Extra Time’ heeft hij redelijk naadloos overgenomen van een monument als Frank Raes. Ook als voetbalcommentator heeft hij ondertussen zijn plaats verworven, terwijl hij pas in 2021, op het Europees kampioenschap, voor het eerst een wedstrijd op een groot tornooi mocht doen. Er zal vast wel een financiële kant aan zijn overstap zijn ‒ of dat mag ik toch hopen voor hem ‒, maar een van de andere redenen is wellicht ook dat er bij de VRT veel goede voetbalcommentatoren rondlopen. Zeker voor de wedstrijden van de Rode Duivels moet hij Filip Joos en Peter Vandenbempt laten voorgaan, terwijl hij bij VTM die matchen nu wel mag gaan doen.»

HUMO Welk verschil kan hij maken bij DPG?

WERBROUCK «Als het op voetbal aankomt, kan hij zeker iets bijbrengen. Ik denk dat iedereen die zich al eens geërgerd heeft aan het commentaar bij de wedstrijden van de Rode Duivels - en dat zijn er velen ‒ alleen maar verheugd kan zijn met dit nieuws. De tornooien zelf zitten de volgende jaren natuurlijk nog bij de openbare omroep maar voor de resterende kwalificatiematchen voor het EK van 2024 en voor die van het WK van 2026 kan hij wel worden ingezet.

»Dat VTM hem ook meteen aankondigt als nieuwe co-presentator in het volgende seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’ toont aan dat hij ook op dat vlak uitgespeeld zal worden. Al denk ik dat zijn bijdrage daar minder opvallend zal zijn. Bij VTM ‒ kijk maar naar Jens Dendoncker in ‘The Masked Singer’ ‒ hebben ze toch de neiging om de scherpe kantjes van de presentatoren af te vijlen en ze allemaal in hetzelfde stramien te duwen. Maar goed, dan nog kan hij nog altijd de nieuwe Niels Destadsbader worden natuurlijk.»