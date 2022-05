Die avond fungeerde de galajurk van Danira Boukhriss Terkessidis uit Vilvoorde als de ultieme Rorschachtest. Zag je er een reddingsdeken in, zo’n stuk isolatiefolie dat je voor onderkoeling moet behoeden als je weer eens in de Noordzee gekukeld bent en je in een helikopter gewincht wordt, dan ben je allicht het type dat met het oog op de eigen mentale gezondheid beter geen onsubtiel geparfumeerde awardshow van twee uur uitzit. Zag je er een stralende verwijzing naar zonbeschenen dagen in, naar goudomrand geluk, dan ben je het type dat wél wat met ‘De MIA’s’ kan, en het pompeuze gehiphiphoera dat altijd weer aan zo’n uitreiking kleeft.

Zelf vrees ik tot de eerste categorie te behoren, en daar meende ik ook Maarten Devoldere aan te treffen, de frontman van Balthazar. Voortdurend dreigde een halfslaapje, maar telkens de camera aan Devoldere likte, was ik weer klaarwakker. Het was zijn getroebleerde blik, daar aan het genomineerdentafeltje, de existentiële vraag die hij zich voortdurend leek te stellen: ‘Waarom toch?’ Ik wed dat hij de lyrics van ‘Vrolijke vrienden’ niet kent.

De uitreiking van de MIA’s - een dubbeleditie, want ook Vlaamse muzikanten bleken in 2021 niet immuun voor Het Virus - was groots opgezet, zeker. Een spektakel moest het worden, een wervelende show vol muziek, humor, verrassing en uitgelaten tapdansen van Danira Boukhriss Terkessidis uit Vilvoorde. En toch had het allemaal vooral de allure van de musical van de zesdejaars van een freinetschool. De VRT bespaart, vooral op opwinding en ontroering.

Angèle en Metejoor wonnen beiden drie MIA’s, geheel conform de luid gegilde voorspellingen van allerlei bookmakers aan de rand van de Vlaamse showbizz. In hun dankwoorden probeerden ze nonchalante soepelheid aan gepaste blijdschap uit te huwelijken, maar het bleef allemaal vooral landerig. De volgende keer toch maar Will Smith charteren, MIA’s.

MIA'S Beeld VRT

Als beëdigd trendwatcher zag ik in de dankwoorden voorts een grote liefde voor de vage stopwoorden ‘enzo’ en ‘ofzo’ (Bazart), en de comeback van het johanmuseeuwiaanse in de derde persoon enkelvoud over jezelf praten (‘Regi is heel blij,’ liet Regi weten). En er werd zowaar aan politiek gedaan. Simon Nuytten van Bazart bijvoorbeeld besloot met een boos ‘Fuck Poetin’. Het is afwachten of het bedilzuchtige puistje uit het Kremlin zichzelf zal cancellen na deze krachtige reprimande.

Ook de uitreiking van de prijzen zelf, waarvoor allerlei Wesley Soncks en Jennifer Heylens waren opgetrommeld, bleef braaf en goedmoedig. Tegen beter weten in zat ik te hopen op Zinzen en Van Cauwelaert die, kortgerokt en in lila behaatjes, de MIA voor ‘Beste artwork’ aan Sylvie Kreusch zouden schenken. Helaas. Uiteindelijk was het Delphine van Saksen-Coburg die nog het dichtst in de buurt kwam, toen ze de MIA voor ‘Hit van het jaar’ aan Angèle mocht bezorgen, en uitbarstte in een ‘We Will Rock You’-evocatie van Queen.

Over de doden vanzelfsprekend niets dan goeds, al sluit ik niet uit dat op een brainstorm ter voorbereiding van ‘De MIA’s’ een kostuumvestje ‘Hou het toch maar kort’ was komen keffen, ‘want zo’n awardshow kan niet te veel miserie verdragen’. Het was mooi, dat melancholische filmpje waarin Arno vanover het graf de natie toesprak, maar voor er ergens een traan een wang nat kon maken, was de verplichte joligheid alweer geïnstalleerd.

MIA'S Beeld VRT

Op het einde kreeg Soulsister de Lifetime Achievement Award. Dat was een uitstekende gelegenheid voor Paul Michiels om nog eens in de camera te blikken als een leeuw die besluit uit lunchen te gaan, en net dan een malse gazelle kruist. Jan Leyers was blij en beleefd, al vermoed ik dat hij de oude hooligan in zichzelf daarvoor streng had moeten toespreken.

De échte MIA’s worden natuurlijk pas na de show uitgereikt, op het feestje waar je aantal Instagramvolgers je plaats in de pikorde bepaalt. De MIA voor ‘Meeste champagne geslurpt zonder in een hoekje te gaan braken’ was voor (naam verwijderd op vraag van de betrokkene), die voor ‘Snelste nummertje in de toiletten terwijl de Dag Allemaal-journalist even niet kijkt’ voor (dingske) en (hoe heet die toch ook weer?), en die voor ‘Zatste dochter van Jan Leyers’ voor (raad maar).

De MIA voor ‘Mooiste bij elkaar gesnurkte baslijn van Balthazar’ tot slot ging naar mij. In mijn dankwoord wierp ik een bloemetje naar m’n moeder, en feliciteerde ik Danira Boukhriss Terkessidis uit Vilvoorde met haar prachtige reddingsdeken.