De vrouw van Joris Hessels moet zich vragen stellen over wie hij in ‘Taxi Joris’ op Canvas allemaal opbelt

‘Ik heb altijd een zwak gehad voor taxichauffeurs’, duidde Joris Hessels de innerlijke stuwkracht die nu zienderogen tot ‘Taxi Joris’ geleid had. Daarin tracht hij, uiterst gedienstig maar niet minder de werkzekerheid van de door hem zo geadoreerde taxichauffeurs ondergravend, mensen met een Bestemming een zetje te geven. ‘Nee, niet BV’s. Bóéiende mensen.’ Dat hij zelf ook een bekende Vlaming is, liet Hessels gemakshalve buiten beschouwing. De hel is de ánder.

‘Driver, anywhere but here.’ Het komt wel vaker in me op, meestal als stille noodkreet, en toch dreigde ik al snel mijn bekomst te hebben van ‘Taxi Joris’ toen Hessels het voornemen om een escorte naar haar klant te karren verkeerdelijk aanzag voor een origineel idee. In de tweede aflevering deed hij het nog eens. Nog maar net had ik me bij ‘Sekswerkers’ afgevraagd of de diepmenselijke fascinatie voor de seksindustrie onderhand niet iets te makkelijk ingang vindt in het zendschema, of ik zag mezelf al genoodzaakt om in herhaling te vallen. Als zíj het mogen, dan ik ook.

De tweede aflevering bracht echter ook Rudy, die zich tot Hessels wendde voor een rit naar de gevangenis van Brugge. Daar zat zijn eega een straf uit van veertien jaar. Hessels vroeg in onze plaats wat mevrouw Rudy dan wel klaargespeeld mocht hebben om zo’n prijzige zitbeurt te verdienen. Zijn vrouw, zo bleek, had iemand opgesnord om haar moeder, luidens Rudy, ‘bang te maken’, in de hoop dat die daarop ijlings de uitwijk zou nemen naar een rustoord. Helaas bleek er bij de uitvoering een communicatieve kink in de kabel geslopen te zijn, en had de daartoe ingehuurde kracht begrepen dat moesje omgelegd moest worden.

Zover kwam het gelukkig niet, mede omdat moeder plots een stuk beter te been bleek als er onverhoeds doodsangst in het spel kwam, maar Rudy’s vrouw mocht zich wel verantwoorden voor moordpoging met voorbedachten rade, door rechters stukken ernstiger genomen dan iemand tegen betaling aan het schrikken laten brengen. Ik kwam er niet uit of ik Rudy, die zich tot de vrijlating van zijn vrouw het kluizenaarschap aangemeten had, nu uitentreuren goedgelovig vond, dan wel onverdroten optimistisch. Hem zonder morren sympathiek vinden, waar ‘Taxi Joris’ op aanstuurde, vond ik alleszins minder voor de hand liggend.

Na zijn rit met Rudy belde Hessels prompt naar Dominique Van Malder, ook hier zijn klankbord. ‘Zou jij mij komen bezoeken in de gevangenis?’ Opmerkelijk dat Hessels dat vroeg aan Van Malder en niet aan zijn eigen vrouw, hoewel ook die toch geregeld aan bod komt in ‘Taxi Joris’. Net voor hij zijn callgirl oppikte, belde Hessels dan weer z’n moeder op. Ook dat kon je markant vinden, waarop ik ineens niet meer om de knulligheid van deze al bij al overbodige intermezzo’s heen kon.

‘Taxi Joris’ ziet er doorgaans fraai uit, mede dankzij de terugkerende luchtbeelden die de geometrie van rotondes, drukke kruispunten en overwegen beschouwelijk maken. Bij het samengaan van muziek en montage denk ik dan weer onvermijdelijk aan ‘Radio Gaga’. Een te scherp geheugen kan ook hinderen.