De Walter Damen van de VS en een Planckaert die een lief zoekt: dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 19 april)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Better Call Saul’ Seizoen 6

Goed nieuws voor wie al heimwee heeft naar Walter Damen en ‘De verraders’, want vandaag maakt een andere niet geheel betrouwbare advocaat weer zijn opwachting: Jimmy McGill alias Saul Goodman. Het is meteen ook voor het laatst dat hij onze tv-schermen zal sieren, want dit zesde seizoen sluit de reeks af.

Vanaf nu op Netflix

Lees ook Bob Odenkirk neemt afscheid van Saul Goodman: ‘Ik was zeker dat ik zou sterven’

‘Junior op zoek naar de liefde’

Na een stukgelopen relatie van 9 jaar heeft Junior Planckaert het nogal moeilijk om zich open te stellen voor een potentieel nieuw lief, dus dan doet hij het maar met de hulp van een datingprogramma en psychologe. Veeleisend is hij niet, maar zijn toekomstig lief moet wel groot, slank, niet stikjaloers ... etc. zijn en mag vooral geen boeren laten in het openbaar.

Om 20.40 op Eén

Junior Planckaert Beeld © VRT Thomas Geuens

‘Een porseleinen huwelijk’

Vierdelige Nederlandse reeks over het huwelijk tussen kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta in 2002. Door de banden van Máxima’s vader met de vroegere Argentijnse militaire dictatuur was hun relatie toendertijd uiterst controversieel.

Om 22.55 op Canvas

Een porseleinen huwelijk - Documentairereeks (NLD-2022) - Caption: Máxima Zorreguieta en Willem-Alexander Beeld VRT

In 2004 zette regisseur Roland Emmerich einde-van-de-wereld-films weer op de kaart. ‘The Day After Tomorrow’ bedient zich prachtig van het bekende seventies-rampen-recept: de held die waarschuwt voor het gevaar, het ongeloof van de overheid, een lawine van speciale effecten, een vage ecologische boodschap, en - mag niet ontbreken - een hoop sentimentele terzijdes.

Om 20.35 op VTM 3

The Day After Tomorrow Beeld rv

Meer kijktips? Check humo.be/gids