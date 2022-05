De wanhoop van Béa, het verhaal van een mythische opnamestudio, en de Russische haatcampagne in Afrika

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘BLIND GEKOCHT’

De laatste zoektocht naar een huis blijkt de moeilijkste: Béa slaagt er maar niet in een woning te vinden voor alleenstaande moeder Bianca en zoon Jitse. De twee zoeken een eigen plekje in de regio Lanaken met een budget van 170.000 euro. Ten einde raad trekt Béa met affiches en flyers naar lokale handelaars en schakelt ze zelfs de hulp van de media in.

Om 20.35 op Play4

‘DE JAREN 80 VOOR TIENERS’

In de laatste aflevering blikt Steven Van Herreweghe met de tieners terug op het jaar 1989. De New Beat kent een enorm dieptepunt met de New Beat-versie van ‘Marina’ van Rocco Granata. Ex-premier Paul Vanden Boeynants maakt een show van zijn vrijlating nadat hij was ontvoerd. En de oprichting van VTM blaast nieuw leven in de Vlaamse muziek: onder meer Luc Steeno wordt gelanceerd. Thanks, VTM!

Om 20.40 op Eén

‘BARILOCHE'

De tweede aflevering van Eric Goens’ documentairereeks over Vlaamse collaborateurs die na de Tweede Wereldoorlog naar Argentinië vluchtten, vertelt het verhaal van de Vlaamse nazisymphatisant Antoon Maes die, op de vlucht voor de doodstraf in België, vanaf 1950 in Bariloche uitgroeit tot één van de meest gevierde kunstschilders in Argentinië.

Om 21.20 op Canvas

Artwork bij de docu 'Rockfield: The Studio on the Farm' van Hannah Berryman Beeld TMDb

‘ROCKFIELD: THE STUDIO ON THE FARM’

Londen heeft de Abbey Road Studios, New York de Electric Lady Studios, maar minstens even mythisch is Rockfield, een tot opnamestudio omgebouwde boerderij op het Welshe platteland waar onder meer Queen, Black Sabbath, Oasis en Manic Street Preachers muziekgeschiedenis schreven.

Om 23.00 op Canvas

‘FRONTLINIE: RUSSEN IN AFRIKA’

Reporter Bram Vermeulen trok naar de Centraal Afrikaanse Republiek waar de Russen een grote desinformatiecampagne voeren om het Afrikaanse continent op te zetten tegen het Westen, de oude kolonisator. In ruil voor (Moskou-vriendelijk) onderwijs krijgen de Russen daarnaast grondstoffen en een pro-Russische stem in de VN-veiligheidsraad.

Om 20.25 op NPO 2

Sasha in 'Petite fille' Beeld © Agat Films et Cie

‘PETITE FILLE’

Zolang ze zich kan herinneren, droomt de 7-jarige Sasha ervan een meisje te mogen zijn. Haar familie staat haar zonder aarzelen bij. Dat is anders in de buitenwereld. Op school moet ze jongenskleren dragen en wordt ze anders behandeld dan haar klasgenoten. Met veel zorg schetst regisseur Sébastien Lifshitz een ontroerend portret.

Om 22.30 op NPO 2

