‘De Warmste Week’ is dit jaar de armste week: ‘Het kan iedereen overkomen, zeker nu’

Na twee ietwat magere coronajaren zet de VRT deze maand weer het volledige ‘De Warmste Week’-benefietcircus op poten. Met een radiostudio in het Hasseltse stadspark, een mooie line-up van gratis concerten én vier radiomakers die vijf dagen lang non-stop empathie etaleren en fijne verzoekplaatjes draaien: Eva De Roo en Fien Germijns van StuBru samen met MNM-presentatoren Sander Gillis en – we hebben haar nú aan de lijn – Kawtar Ehlalouch!

KAWTAR EHLALOUCH «Ik keek vroeger altijd enorm uit naar ‘De Warmste Week’, we organiseerden er op school telkens veel acties voor. Het is fantastisch om het nu eens aan de andere kant te mogen meemaken.

»Gelukkig mogen er na de corona-edities eindelijk weer veel mensen bij elkaar komen. Ik zou dus zeggen: kom allemaal langs!»

HUMO Zeker als je een mooie cheque te overhandigen hebt!

EHLALOUCH (lacht) «Dat mag altijd.»

HUMO Naar verluidt steek jij veel tijd in de voorbereiding van je radioshow. Hoe ga je je nu voorbereiden?

EHLALOUCH «Níét, vrees ik. Voor ons ochtendprogramma heb ik inderdaad een behoorlijk secure voorbereiding. Ik ben erg bezig met wat ik zeg en hoe ik het zeg. Dat ga ik nu moeten loslaten, want de momenten dat ik niet presenteer, zal ik vooral moeten rusten.

»Ik heb vorig jaar al wel met Sander ‘De MNM blokhut’ gepresenteerd, een programma met toch een klein beetje dezelfde vibe: radiomaken, weinig slapen en vooral heel veel go with the flow.»

HUMO En voor zo’n ochtendshow moet je het sowieso al stellen met weinig slaap.

EHLALOUCH «Ik probeer toch elke avond properkes om acht uur naar bed te gaan.»

HUMO (speelt ontroerende pianomuziek op de achtergrond) Het thema is dit jaar kansarmoede.

EHLALOUCH «Een onderwerp dat eigenlijk iedereen zou moeten bezighouden. Want mensen in kansarmoede lopen sneller een achterstand op op school, en hebben het later ook moeilijker om een job of een huis te vinden. De energiecrisis maakt nu duidelijk hoe fragiel onze samenleving soms is, hoe dun de grens is om in armoede terecht te komen. Het kan ieder van ons overkomen.»

HUMO Ik zie dat we nog net tijd genoeg hebben voor één verzoekplaatje. Welke mag het zijn en voor wie vraag je hem aan?

EHLALOUCH «Het is een beetje een cliché, maar ik zou een plaatje willen aanvragen voor mijn mama, omdat ze me zo’n warme thuis heeft gegeven. Ze is fan van Cyndi Lauper en dan vooral van het liedje ‘Girls Just Want to Have Fun’.»

HUMO Komt in orde, have fun!

De Warmste Week

Vanaf maandag 19 december op MNM, StuBru en Eén