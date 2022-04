De week van BFF’s Pedro Elias en Wesley Sonck: ‘Het afschuwelijke hemd van Wesley maakt zoveel slachtoffers, dat ik moet ingrijpen’

Week 2 van ‘De container Cup’ zit erop, wat betekent dat besties Pedro Elias en Wesley Sonck weer het genoegen hebben gehad om samen opgesloten te zitten in hun commentaarkot. Dat het opnieuw niet gelukt is om gedegen sportcommentaar te geven bij de prestaties van de atleten vergeven we met plezier, want in ruil kregen we meer info over de haartransplantatie van Wesley, een als een aap klauterend Tanja Dexters en een vestimentair noodgeval. Het beste van hun week kan je hier bekijken.