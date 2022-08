Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘You asked to see the monster’

‘You asked to see the monster,’ schreef Gary Green aan zijn ex Loretta, vlak vóór hij haar en haar dochtertje vermoordde. Gary’s stiefzonen van 9 en 12 wisten te ontsnappen en getuigen er nu over.

Om 21.22 op NPO 3

'The Shining' Beeld RV

Stephen King-verfilming van Stanley Kubrick die destijds matig werd ontvangen – Kubrick kreeg zelfs een Razzie-nominatie voor slechtste regisseur! – maar nu terecht wordt erkend als een meesterwerk. Kubrick zorgt voor een beklijvende sfeer, Jack Nicholson zet zijn beste wenkbrauw voor in de hoofdrol.

Om 21.25 op Canvas

‘Switch’

De slotaflevering van het achtste seizoen van ‘Switch’. Voor de (voorlopig) laatste keer ontvangt Fien Germijns vijf kandidaten die nog één keer kans maken op 1000 euro aan prijzengeld.

Om 20.40 op Eén

'Starstruck' Beeld Streamz

‘Starstruck’

Draai de rollen in ‘Notting Hill’ om, steek alles in een modern jasje, et voilà: u krijgt ‘Starstruck’. De serie bevat dezelfde ingrediënten die van de film destijds een kassucces maakten: amoureus gestuntel tussen twee mensen die voor elkaar gemaakt zijn, grappige nevenpersonages en milde satire op Hollywood.

Nu op Streamz

'Joni Mitchell: Le spleen et la colère' Beeld © Henri Diltz

‘Joni Mitchell: le spleen et la colère’

De regisserende gezusters Julia en Clara Kuperberg leggen de lange loopbaan van zangeres Joni Mitchell vast in deze documentaire. Hoe is ze de stem van Ontgoocheld Amerika geworden, en vooral: wat vond ze daar zelf van? Behalve Mitchell zelf maken ook Graham Nash, David Crosby en voormalig manager David Geffen hun opwachting.

Om 22.20 op Arte

