De wereld staat op zijn kop: zelfs met twee afleveringen per week heeft u niet genoeg van ‘The Voice’

Het experiment om ‘The Voice’ voortaan twee keer per week op het scherm te brengen, draait voorlopig goed uit: de talentenjacht opende op vrijdagavond met 628.708 kijkers - ‘I can see your voice’ had er een week eerder 502.535 - en deed er zondag nog een schepje bovenop met 639.248 kijkers.

Opmerkelijk is wel dat de programma’s bij de concurrerende zenders niet eens terrein verloren: ‘Chantal’ en ‘Hotel Romantiek’ gingen er tegenover vorige zondag op vooruit - toen hadden ze respectievelijk 935.648 en 742.185 kijkers - en ‘Klopjacht’ op Play4 behaalde met 375.742 kijkers zelfs veruit het beste cijfer van het seizoen.

‘Uncle Martin’ had dinsdag dan weer wel stevig te lijden onder de concurrentie met Club Brugge en moest bij de tweede aflevering ongeveer een kwart miljoen kijkers inleveren - van 824.288 naar 596.108.

Drie nieuwkomers eindigden allemaal buiten de top 25: ‘Billie vs Benjamin’ kon op vrijdagavond maar matig profiteren van locomotief ‘The Voice’ en haalde 283.326 kijkers (hoofdrolspeler Ward Kerremans kondigde vandaag wel zijn relatie met Danira Boukhriss Terkessidis aan), ‘Extreme Makeover Vlaanderen’ startte op zaterdag behoorlijk met 315.831 kijkers, ‘Het grote onbekende’ lokte op donderdag 266.000 kijkers - net iets beter dan de 228.000 waarmee ‘De klim van je leven’ vorige week afsloot.

