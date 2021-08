De wrange boodschap in ‘Sweat’ borrelt tot bijna onhoudbare hoogte op. Sterk!

‘Vijf, zes, zeven, acht! Accepteer jezelf!’ U hoort het van Sylwia, een aan deeldrang lijdende fitnessgoeroe die haar smartphone aldoor op haar eigen stralende lach gericht houdt. Maar 600.000 volgers of niet, in werkelijkheid is Sylwia zo eenzaam als een kanarie in een kooi, en tot overmaat van ellende wordt ze gestalkt door een viespeuk die vlak voor haar ogen zijn eigen paling begint te melken. De ‘Influencers zijn ook maar mensen!’-boodschap ruikt naar een locker vol bezwete lycra, maar regisseur Magnus von Horn heeft het lef om de wrangheid in een reeks lang uitgesponnen scènes tot bijna onhoudbare hoogte te laten opborrelen, zoals wanneer Sylwia een bezoekje brengt aan haar liefdeloze moeder. En hebt u de schitterend gespeelde ontreddering gezien in de ogen van de prachtige hoofdactrice Magdalena Kolesnik wanneer Sylwia’s trouwe assistent ineens onbeschaamd – hij ook al! – zijn eigen banaan begint te pellen?

Nu in de bioscoop.