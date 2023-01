De zes interessantste nieuwe titels deze week op Netflix, Disney+ en co

‘COPENHAGEN COWBOY’

VANAF 5 JANUARI OP NETFLIX

SERIE De Deense cineast Nicolas Winding Refn (‘Drive’, ‘Only God Forgives’) bracht met zijn filmtrilogie ‘Pusher’ halverwege de jaren 90 de criminele onderwereld van Kopenhagen in beeld, met glansrollen voor Mads Mikkelsen, Kim Bodnia en Zlatko Buric. Ruim 27 jaar na de eerste ‘Pusher’-film richt hij zijn camera opnieuw op de schaduwkant van de Deense hoofdstad met de serie ‘Copenhagen Cowboy’. Een vrouw met vermeende bovenaardse krachten neemt wraak op al wie haar onrecht heeft aangedaan in een neo noir in de stijl van ‘Drive’ – kille stedelijkheid, neonverlichting, pompende synthesizers. De regisseur liet zich naar eigen zeggen inspireren door westerns, sprookjes en ‘de metafysische kracht van vrouwelijkheid’. Een kleine rol voor Zlatko Buric maakt de cirkel rond.

‘TOTENFRAU’

VANAF 5 JANUARI OP NETFLIX

SERIE In de Oostenrijkse thrillerreeks ‘Totenfrau’ (in het Engels: ‘Woman of the Dead’) moet begrafenisonderneemster Brunhilde Blum de uitvaart van haar eigen man verzorgen, nadat hij om het leven is gekomen in een verkeersongeval. De weduwe vindt echter verontrustende berichten op de gsm van haar echtgenoot en begint gevaarlijke vragen te stellen. Was het wel echt een ongeluk? Heeft zijn dood iets te maken met al die jonge meisjes die spoorloos zijn verdwenen? Corruptie, verknipte seksspelletjes, mannen met konijnenmaskers en mensenhandel sterken Blum in haar voornemen om de smerige geheimen in het bergdorp bloot te leggen in deze Alpen-Nordic noir.

Beeld Netflix

‘THE RIG’

VANAF 6 JANUARI OP PRIME VIDEO

SERIE Een claustrofobische thriller met een bovennatuurlijk kantje in de trant van ‘The Thing’, ‘The Mist’ en de recente Netflix-hitserie ‘1899’: ziedaar ‘The Rig’. Na wekenlang hard labeur staat de crew van een booreiland op de Noordzee te popelen om de boottocht van 250 kilometer terug naar Schotland aan te vatten. Maar hun boorwerk lijkt iets sinisters gewekt te hebben. Een dichte mist komt op, de communicatie met het vasteland valt weg en sommige arbeiders beginnen zich vreemd te gedragen. ‘The Rig’ is een kleinschalige ‘Game of Thrones’-reünie, want acteurs Owen Teale en Iain Glen kennen elkaar beter als Ser Alliser Thorne en Ser Jorah Mormont.

Beeld Amazon Prime

‘MADOFF: THE MONSTER OF WALL STREET’

VANAF 4 JANUARI OP NETFLIX

DOCU Bijna 65 miljard dollar, zoveel bleek Bernie Madoff te hebben afgetroggeld van rijke klanten die hem geld gaven om te investeren, maar niet beseften dat de man het grootste piramidespel uit de geschiedenis had opgezet. Toen zijn constructie in december 2008 in elkaar stortte, daverde de financiële sector op zijn grondvesten en veranderde Madoff van de ene dag op de andere van één van de meest geliefde kopstukken van Wall Street in een paria. Het verhaal van de opkomst en ondergang van Madoff, die in april 2021 in de gevangenis is overleden, is al een paar keer verteld, onder meer in een film met Robert De Niro in de hoofdrol. Nu werpt Joe Berlinger, de maker van truecrimeseries als ‘Conversations with a Killer’ en ‘Crime Scene’, zich op de zaak met een vierdelige docu. Kan hij nog iets nieuws brengen? Zelf gelooft hij van wel, want voor Berlinger is ‘dit niet het verhaal van één man, maar van een financieel systeem dat bereid was om de andere kant op te kijken’.

Beeld Netflix

‘THE LYING LIFE OF ADULTS’

VANAF 4 JANUARI OP NETFLIX

SERIE Het magnum opus van Elena Ferrante, de vier Napolitaanse romans, is de voorbije jaren al verfilmd in het wondermooie ‘My Brilliant Friend’, en nu waagt Netflix zijn kans met recenter werk van de Italiaanse schrijfster. In ‘La vita bugiarda degli adulti’ gaat een 12-jarig meisje uit Napels op zoek naar een tante die ze nooit heeft gekend, nadat ze van haar vader heeft gehoord hoezeer zij op elkaar lijken. Netflix kocht de rechten op ‘La vita’, dat zich afspeelt in de jaren 90, nog vóór de Engelse vertaling was verschenen en goot de roman in een zesdelige dramaserie die onder de titel ‘The Lying Life of Adults’ wordt gelanceerd. Ferrante heeft meegeschreven aan het scenario – zij het via mail, omdat ze nog altijd anoniem wil blijven.

Beeld EDUARDO CASTALDO/NETFLIX

‘RESERVATION DOGS - SEIZOEN 2'

VANAF 4 JANUARI OP DISNEY+

SERIE ‘Reservation Dogs’ is één van de best bewaarde geheimen op Disney+: het is een schitterende komische dramaserie over vier tieners die opgroeien in een reservaat voor de inheemse bevolking van de VS, op het platteland van Oklahoma. Via kleine en grotere misdaadplannen proberen de vier een betere toekomst op te bouwen, maar net zoals in de film van Quentin Tarantino, waar de titel naar verwijst, draaien die meestal op niets uit. Het heeft lang geduurd voor er een vervolg kwam op het eerste seizoen, dat al van 2019 dateert, maar het was het wachten waard: in de VS stond ‘Reservation Dogs’ de afgelopen weken in zowat alle overzichten van de beste tv-series van 2022, en bij Rolling Stone eindigde de serie zelfs op de eerste plaats.