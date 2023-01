Debra Jo Rupp: ‘Ik imiteerde één keer de ergerlijke schaterlach van mijn moeder na een glas te veel. Sindsdien moest ik ’m élke aflevering laten horen’

Een kwarteeuw na de eerste aflevering van de populaire sitcom ‘That ’70s Show’ komt de sequel ‘That ’90s Show’ op Netflix. De originele acteurs Topher Grace, Ashton Kutcher en Mila Kunis zullen als special guests opduiken, maar de reboot draait vooral rond hun kinderen, die de zomervakantie van 1995 in de vertrouwde kelder van hun grootouders Red (Kurtwood Smith) en Kitty Forman (Debra Jo Rupp) doorbrengen.

– Debra Jo, je was acht seizoenen en tweehonderd afleveringen lang de vrolijke moederfiguur van een rebels groepje tieners in ‘That ’70s Show’. Hoe voelt het om terug te zijn?

DEBRA JO RUPP «Alsof we nooit zijn weggeweest. Het was bijzonder om te zien hoe vlot iedereen zijn plek in de groep terugvond. Het heeft Kurtwood opvallend weinig moeite gekost om weer de brompot van dienst te zijn: hij klaagde voortdurend dat ik al zijn goede moppen pik. (Krijgt tranen in de ogen) Het deed zo’n deugd om mijn kinderen terug te zien, en dan nog op de set waar we zoveel hebben meegemaakt.

»Toen de reeks in 2006 stopte, heb ik mijn auto volgeladen met spullen uit het huis van Red en Kitty Forman. Volgens mijn therapeut kan ik niet goed afscheid nemen, maar kijk: de decorbouwers van ‘That ’90s Show’ waren me erg dankbaar dat ik al die rommel heb bewaard (lacht). Ik heb hun wel duidelijk gemaakt dat ik alles na de opnames terug wil.»

– Had je 25 jaar geleden verwacht dat ‘That ’70s Show’ zo populair zou worden en zelfs een sequel zou krijgen?

RUPP «Natuurlijk niet. Ik wist nauwelijks waar de serie over ging: ik wist niet eens dat ze in de seventies plaatsvond. Pas toen de kapper een oubollige pruik tevoorschijn haalde, begon ik vragen te stellen (lacht).

»Mijn ouders steunden mijn acteercarrière niet, dus ik heb heel wat obstakels moeten overwinnen. Ik was al 47 toen ik dankzij ‘That ’70s Show’ eindelijk doorbrak. Beter later dan nooit.»

– Kitty heeft een onmiskenbare lach.

RUPP (schatert)

– Voilà, onmiskenbaar.

RUPP «Ik imiteerde tijdens de repetities een keer de ergerlijke schaterlach van mijn moeder na een glas te veel. De makers vonden die zo hilarisch, dat ik ’m élke aflevering moest laten horen (zucht).»

– ‘That ’70s Show’ heeft één van de beroemdste Hollywoodkoppels voortgebracht: Mila Kunis en Ashton Kutcher.

RUPP «Ik denk graag dat ik daar iets mee te maken had. Mila en Ashton waren nog niet samen toen ze elkaar voor het eerst moesten kussen in de serie. Zij kwam naar mij voor advies, want ze was zenuwachtig. Ik zei: ‘Hij is knap, het kan veel erger.’ Twintig jaar later hebben ze twee knappe kindjes. Graag gedaan!»

‘That ’90s Show’

Vanaf 19 januari op Netflix