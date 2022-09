Delphine Lecompte: ‘Het is mij geen twintig seconden in ‘De slimste mens’ waard om mijn tijd te verspillen aan vulgariteiten als showbizzroddels’

Keert naast de kaalhoofdige intensivist, de homofiele nieuwslezer en de besnorde moppentapper ook terug: de recidivistische dichteres (44). Al kan een mens zich afvragen waarom. ‘Ik vervloek mezelf als ik me bezig zie,’ schreef Dephine Lecompte over haar eerste deelname in 2020. ‘Sinds ‘De slimste mens’ is mijn levenskwaliteit zienderogen achteruitgegaan.’

DELPHINE LECOMPTE «Erik Van Looy wilde me bij mijn eerste deelname een groter platform geven. Maar hij wist natuurlijk niet dat ik een ontredderde, angstige, neurotische sukkel was die daarbij de pedalen zou verliezen. Twee jaar heb ik gejammerd en geklaagd, heb ik het heel moeilijk gehad. Dat is geen pose of aanstellerij, ik had gewoon niet goed ingeschat hoe ik opeens op de radar van élke Vlaming – van heel wat ploerten – zou terechtkomen.»

HUMO Waarom keer je dan terug?

LECOMPTE «Omdat Erik het zo vriendelijk vroeg (lacht). En omdat ik natuurlijk beide facetten in me heb: de bedeesde, schuchtere, verwilderde, misantropische kluizenaar die schrijft in eenzaamheid én de aandachtshoer die hunkert naar de schijnwerpers en het gemakkelijke succes.

»Als dichter heb ik me vaak afgevraagd: wat moet ik hier nu mee, mijn gedichten zijn toch veel te grimmig en rauw om omarmd te worden door een groot publiek? Maar ik moet toegeven: als ik vroeger mijn poëzie voordroeg, was dat voor een publiek van twaalf knikkebollende ontslagen kraanmachinisten (lachje). Nu zitten er soms vierhonderd mensen in de zaal.»

HUMO Denk je dat deze deelname je beter zal bevallen, of verwacht je opnieuw een neerwaartse spiraal?

LECOMPTE «Ik heb in ieder geval al meer genoten van de opnames. Je wordt in de watten gelegd, hè. De televisiewereld werkt met andere budgetten: er liggen veel meer flessen wijn in de loge.»

HUMO Ben je er kunnen afblijven?

LECOMPTE «Jaja, ik kom daar niet meer aan. Ik bedoelde gewoon dat alles luxe is.

»Tegelijk hoeft dat voor mij niet te lang te duren. Ik wil niet wennen aan dat gepamper, om dan telkens naar het troosteloze Brugge te moeten terugkeren. Het blijft een hysterische wereld, behoorlijk oppervlakkig, met prikkels die mij al snel te veel worden. Nu klink ik broos en fragiel, wat ik ook ben. Als je demonen hebt of een tikkeltje labiel bent, is het een gevaarlijke omgeving. Ik hoop dat ik me dit keer niet zal laten overspoelen.»

HUMO Je lijkt me sterker in je schoenen te staan.

LECOMPTE «Ja, omdat ik al langer voor Humo schrijf (lacht).»

HUMO Nog een uitspraak over ‘De slimste mens’: ‘Ik voelde op den duur dat ik iets te geestig en aanstellerig werd, en zo een beetje een typetje aan het worden was.’

LECOMPTE «Ik was bang om weggezet te worden als het merkwaardige vrouwtje, het vreemde fenomeen, de dorpsgekkin. Terwijl ik net altijd mijn uiterste best doe om zo normaal mogelijk over te komen. Ondertussen weet ik dat dat gewoon niet lukt, dat er iets geks is aan mij, in mijn motoriek of in mijn onbeholpenheid, zeker in combinatie met mijn... Nu ja, ‘verbale virtuositeit’ is misschien een beetje overdreven.

»Ik ben niet bang meer om het succes te verliezen. Ik weet hoe vluchtig het is. Eindelijk weet ik waar ik voor sta. Mijn teksten, daar draait het om, en die zal ik – ook als ik opnieuw in de marge beland – blijven maken. Dat is het enige wat voor mij van belang is: dat ik om drie uur ’s nachts telkens een paar uur grote vreugde en hartstocht mag ervaren tijdens het schrijven.»

HUMO Ter voorbereiding heb je je verdiept in, ik citeer, ‘de Dead Kennedys, Bolivia, wurgseks, religieuze Bretoense dichters uit de 16de eeuw, neurologische aandoeningen bij okapi’s, in ongenade gevallen poolreizigers en verloederde ex-kindsterretjes’. Met andere woorden: je teert op parate kennis.

LECOMPTE (lacht) «Ik dacht: ik geef even een lecomptiaanse opsomming. Maar ik heb me wel een klein beetje voorbereid: ik heb de wereldkaart bekeken. Een vriendin stuurde soms ook showbizzroddels en Kim Kardashian-weetjes door. Maar goed, het is mij geen twintig seconden in ‘De slimste mens’ waard om mijn tijd te verspillen aan zulke vulgariteiten.»

HUMO Ter oefening: wat wéét je over de Dead Kennedys?

LECOMPTE «O nee! ‘Holiday in Cambodia’. Jello Biafra. Stop! Kijk, en zo vergeet je lompweg ‘Amerikaanse rockband’ te zeggen, hè.»