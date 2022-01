‘Delphine: mijn verhaal’ op Eén leerde dat koning Albert II aan beide kanten van zijn affaire een gebrekkige vader was

Toen er na twintig minuten nog steeds geen sprake was van de voormalige vrachtwagenchauffeur, de oude kruisboogschutter óf de recalcitrante botswagenkraamuitbater, was het tijd om te plooien voor de berusting: ‘Delphine: mijn verhaal’ zou niet gaan over de schrijvende Delphine, maar over de schilderende en de dansende - niet over Bart De Pauw, maar over een ander hoogwaardig man met een zwervend stokje.

Het valt sinds Laurent - volgens sommigen een losse flodder, volgens anderen eenzaam vuurwerk - nauwelijks te behappen, maar er lopen nog altijd lui rond die in ons koningshuis een ‘Sissi’-achtig sprookjespaleis vermoeden. Zij kleven in hun plakboek alleen foto’s van mensen met achttien achternamen, en kopen pas lectuur als er iets in staat over dat middelmatige buurttheater Van Saksen-Coburg. De sinds jaar en dag roerigste plottwist is natuurlijk de buitenechtelijke dochter die, als ze tenminste niet met een waardige glissade het podium van ‘Dancing with the Stars’ betreedt, haar vader om toenadering smeekt. Zij, in een vorig leven bekend als Delphine Boël, vertelde gisteren op Eén haar verhaal: hoe ze op haar 52ste opeens Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Delphine van Saksen-Coburg, Prinses van België, dochter van Koning Albert II werd.

Prinses Delphine van Saksen-Coburg Beeld RTLTVI

Het was een vertelling met tempo. Hoe haar moeder, Sybille de Selys Longchamps, al tijdens haar huwelijksreis met de industrieel Jacques Boël wist dat het niets zou worden, hoe de eerste liefdesverklaring van Albert werd afgeketst, hoe zij van haar dokter het advies kreeg om geen zout te eten en zo haar zwangerschap voor haar echtgenoot verborgen te houden: Delphines verhaal was er altijd één van verstoppen en, eenmaal voldoende bedekt, bang afwachten. Haar relaas over eenzaamheid in een gouden kooi deed soms denken aan de film ‘Spencer’, met Kristen Stewart als prinses Diana, die de horror en de versmachting van een koningshuis op beklemmende wijze voorstelde als een soort zenuwachtige spookhuisprent.

Lees ook: - Delphine van Saksen-Coburg vertelt eindelijk haar verhaal: ‘Ik ontvang geen dotatie, dus ik kan doen wat ik wil’ - Een prinses luidkeels aanmoedigen om haar benen te spreiden was dé primeur van ‘Dancing with the stars’ op Play4

De grootste onthulling is misschien wel dat Albert nog tamelijk betrokken was bij de opvoeding van Delphine, en dat de twee elkaar in haar kindertijd vaak gezien hebben. Ze gingen samen op reis, gleden voorbij op boten en op skilatten. Intussen leefde hij met Sybille als opgejaagde gangsters: hun dichtstbijzijnde lunchdate vond plaats in Hamburg. Op een bepaald moment was de scheiding met Paola in kannen en kruiken, tot Sybille de nood voelde om de monarchie te redden. Delphine, intussen, was een ongelukkig kind. Ze observeerde volwassenen met twee vingers in de mond, zelfs als ze tegen de grond viel. Het mooiste en fragielste zinnetje klonk zo: ‘Albert wilde weten hoe het met mij was - waarschijnlijk.’ In dat laatste woord schuilt het grootste vraagstuk.

Delphine op reis maar haar moeder Sybille de Selys Longchamps en vader, koning Albert II. Beeld VRT

De inhoud van ‘Delphine: mijn verhaal’ stoorde niet, de vorm soms wel. Fragmenten werden knullig in scène gezet en zelfs de meest kurkdroge ontboezemingen (Sybille: ‘Fysiek kon ik de liefde voor mijn dochter niet uiten; als ze bij me kwam, had ik de neiging om haar weg te duwen’) werden steevast gepaard met paukenslagen en violengetrek. Delphine woog met haar 1,74 meter op een bepaald moment nog geen 30 kilo, er was niets van haar over: zo’n ontboezeming behoeft geen strijkers.

‘Rijk of arm, een kind mag nooit het slachtoffer worden van problemen tussen de ouders,’ kopte de begintekst. Zo werd meteen de gelijkenis in de verf gezet met de superieure - niet toevallig door kritische experts vertelde - Canvas-reeks ‘Filip van België’: aan de andere kant van de affaire was Albert evengoed een gebrekkige vader.