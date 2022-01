Delphine vertelt zelf hoe de zoektocht naar een vader haar kwetste: ‘Haar anorexia werd haar bijna fataal’

Je kunt je levensverhaal al walsend en tangoënd voor het voetlicht brengen, maar je kunt het ook gewoon vertéllen. Delphine van Saksen-Coburg, the artist formerly known as Delphine Boël, doet het eerste in ‘Dancing with the Stars’, en het tweede in de driedelige docu ‘Delphine: mijn verhaal’.

CHRIS MICHEL (maker) «Ik heb Delphine leren kennen in 2001, toen ik voor ‘Telefacts’ een reportage maakte over haar eerste tentoonstelling op Belgische bodem. We zijn sindsdien contact blijven houden, ook privé: Delphine en haar partner Jim zijn in de loop der jaren bij mij op feestjes en etentjes geweest.»

HUMO ‘Delphine: mijn verhaal’ is een vriendendienst?

MICHEL «Toen ze twee jaar geleden langs alle kanten interviewaanvragen kreeg, heeft ze mij gevraagd of ik geen reportage wilde maken. Ze zei: ‘Jou vertrouw ik.’ Het is wel zo dat ze vooraf niet wist welke vragen ik ging stellen. Ze is ook heel open geweest, ze heeft geen enkele keer gezegd: ‘Daar antwoord ik niet op.’»

HUMO Komen we iets te weten dat we nog niet wisten?

MICHEL «Heel wat, ja.

»Je weet: op haar 8ste is Delphine met haar moeder van Ukkel naar Londen verhuisd, omdat Sybille bang was dat één van Delphines speelkameraadjes de toenmalige prins Albert zou herkennen – die kwam vaak bij hen over de vloer. In Londen was Delphine gelukkig, al voelde ze wel dat er veel spanning was. Zij wist op dat moment niet beter of Jacques Boël was haar vader, terwijl iedereen rond haar, tot de bemanning op Alberts plezierjacht aan toe, beter wist. Toen haar moeder hertrouwde met een Britse lord, is de situatie ontspoord. In de chique Britse middens werd ze constant aangestaard: ook daar wist iedereen hoe de vork in de steel zat. Van de stress heeft ze toen een kwalijke vorm van anorexia ontwikkeld – op een bepaald moment was het zelfs kritiek.

»Uiteindelijk is ze pas op haar 17de te weten gekomen wie haar biologische vader was. Later heeft ze twaalf jaar lang geprobeerd om contact te zoeken met hem. Dat lukte niet, waarop ze in 2013 het proces heeft aangespannen met het bekende resultaat.»

HUMO Wat hoopt ze met deze documentaire te bereiken?

MICHEL «Haar leven lang heeft de hele wereld een oordeel over haar gehad; nu wilde ze voor één keer zelf haar verhaal vertellen. En daarna wil ze een nieuw leven beginnen, waarin ze eindelijk de vader-dochterrelatie kan opbouwen die ze altijd gewild heeft.»

Delphine: mijn verhaal

Eén, woensdag 12 januari, 20.40