Dennis Black Magic, Tanja Dexters én beelden van de Zunday-party’s: Streamz vertelt ‘het échte verhaal’ van de Zillion

‘Streamz laat je de gloriejaren van Zillion herbeleven.’ Nu ja, als u naakte mensen ongewenst filmen, chantage, racisme én belastingontduiking klasseert onder ‘gloriejaren’ dan toch. Vanaf woensdag 19 juli kan u op Streamz kijken naar docureeks ‘Zillion, the Lost tapes’. Aan de hand van nooit eerder getoonde beelden, foto’s en documenten uit het privé-archief van uitbater Frank Verstraeten en unieke getuigenissen vertelt de reeks ‘het échte verhaal’ van de veelbesproken discotheek. Alweer...

Die unieke getuigenissen komen van teruggevonden werknemers, maar we krijgen ook de bekende koppen te zien van DJ Pat Krimson, vaste klanten Joyce De Troch en Tanja Dexters en veroordeeld verkrachter van een vijftienjarig meisje Dennis - Black Magic - Burkas. Zij blikken terug op ‘vijf gouden jaren’. Axel Daeseleire wordt daartussen naar voren komen als kenner van het Antwerpse nachtleven. Dat wordt ongetwijfeld dolletjes.

Frank Verstraeten in de Zillion Beeld Borgerhoff & Lamberigts

Frank Verstraeten deelt blijkbaar verhalen die een onthullend beeld schetsen van wat er zich achter de schermen van de nachtclub afspeelde. Volgens Streamz nemen de getuigen geen blad voor de mond en bespreken ze zaken die destijds publiek onbesproken waren. Concreet betekent dat dat er beelden worden getoond van een rampetampend koppeltje op de beruchte Zundays-party’s, Burkas die vertelt over een drugsleverende pizzakoerier en Verstraeten die pocht over cliënteel uit de onderwereld.

Want dit keer komen we volgens Verstraeten, in tegenstelling tot in de film of de HLN-reeks waar hij toch ook aan meewerkte, écht te weten wat er zich tussen die vier muren afspeelde. Uitkijken naar 2034, wanneer we in de podcast ‘Koffiekoeken op Zunday’ echt, echt, maar dan ook helemaal écht de verhalen uit de Zillion zullen ontdekken. Frank en Dennis trekken tot het laatste druppeltje.

Streamz deelde alvast een eerste trailer, en wie kickt op mensen van middelbare leeftijd die nostalgisch en vooral problematische vertellen over hoe het ‘vroeger allemaal beter was’, u komt aan uw trekken!

De vierdelige reeks werd gemaakt door Thomas Van Hemeledonck en Alidor El Benni en is vanaf 19 juli 2023 in boxset exclusief te zien bij Streamz, diezelfde dag bekijk je ook ‘Zillion’ de film van Robin Pront op Streamz.