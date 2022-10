‘Derry Girls’, van misfit tot kijkcijferhit: ‘Ik chat nu met Kim Kardashian, zo snel kan het gaan’

‘Derry Girls’ is één van de grappigste series die u waarschijnlijk niet aan het kijken bent. Aan de overkant van het Kanaal is de sitcom over vijf Noord-Ierse tieners in de woelige jaren 90 nochtans een ongezien succes. Het eerste seizoen uit 2018 is de meest bekeken televisiereeks aller tijden in Noord-Ierland en ook in Groot-Brittannië keken miljoenen huishoudens. Over het derde en laatste seizoen, dat op 7 oktober op Netflix verschijnt, schreef The Guardian: ‘Deze moderne klassieker stopt op een hoogtepunt.’ Iers actrice Nicola Coughlan (35), ondertussen ook bekend van ‘Bridgerton’, blikt terug op de rol die haar leven veranderde.

NICOLA COUGHLAN «Ik vroeg de dag voor de uitzending van ‘Derry Girls’ aan mijn kapper of hij zijn honderdtal Instagram-volgers warm wou maken voor mijn nieuwe serie, in de hoop dat er toch enkele mensen zouden kijken. Je moet begrijpen: ik was 30 jaar en zat al de helft van mijn leven in het vak, zonder succes. Maar blijkbaar hebben meer dan twee miljoen Britten naar het eerste seizoen gekeken en ook in het buitenland sloeg de reeks aan. Ik chat tegenwoordig met Kim Kardashian, zo snel kan het gaan.»

– Met dank aan je kapper.

COUGHLAN (lacht) «Met dank aan bedenker Lisa McGee. Zij puurde een prachtige serie uit haar tienerjaren in de Noord-Ierse grootstad Derry. De personages zijn herkenbaar, de humor zit goed, de setting is interessant. De nineties zijn niet alleen voelbaar in de soundtrack – Blur! The Cranberries! Ace of Base! – maar ook in de onrust en het terrorisme. Noord-Ierland was destijds verscheurd door The Troubles, een eufemistische benaming voor de burgeroorlog tussen katholieken en protestanten. ‘Derry Girls’ eindigt symbolisch met het Goedevrijdagakkoord, een cruciale stap in het vredesproces in 1998.»

– Jij speelt Clare Devlin, een nerveuze en naïeve meid die in de eerste jaargang uit de kast kwam: twee jaar vooraleer Noord-Ierland het homohuwelijk legaal maakte.

COUGHLAN «Ik heb me veel zorgen gemaakt over die coming-out. We wilden die serieuze gebeurtenis zo hilarisch mogelijk brengen, zonder iemand te schofferen. Ik ben trots dat we de perfecte toon hebben gevonden.»

– Wat mogen we van het laatste seizoen verwachten?

COUGHLAN «De Derry Girls in kwestie zijn iets ouder, maar niet wijzer geworden. Liam Neeson maakt een cameo en ikzelf heb een kleinere rol, want de opnames overlapten deels met die van ‘Bridgerton’, waarin ik Penelope Featherington speel. Het was niettemin heerlijk om nog een laatste keer in de huid van die zonderlinge jongedame te kruipen.

»Ik moet bekennen: ik heb de laatste afleveringen nog niet bekeken. Ik blijf het maar uitstellen. Laten we een deal sluiten: als jij kijkt, dan kijk ik ook.»

– Afgesproken.

Derry Girls – seizoen 3

Vanaf 7 oktober op Netflix