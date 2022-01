‘Dertigers’ heeft in seizoen 4 - net als het personage Tinne - nog altijd maar één gelaatsuitdrukking

Begin deze week mochten in de krant enkele mannen en vrouwen van rond de dertig vertellen over de zorgen en twijfels die ze hebben nu ze al drie decennia rondlopen op deze aardkloot. Aanleiding voor het stuk was de start van de laatste reeks van ‘Dertigers’, de populaire serie op Eén waarin een zestal fictieve leeftijdgenoten vier seizoenen lang met vallen en opstaan een bestaan hebben proberen op te bouwen. Of toch een dikke twee seizoenen lang, als je alle op een liedje uit de jaren 90 gemonteerde beelden van Antwerpen buiten beschouwing laat.

Het is niet de eerste keer dat in de krant of elders dertigers hun zegje deden over ‘Dertigers’, integendeel: ondertussen is het bijna een ritueel dat telkens als er een nieuw seizoen begint enkele al dan niet bekende fans of mensen uit dezelfde leeftijdsgroep als de personages vertellen hoezeer de beslommeringen van Saartje, Tinne, Bart of Pieter uit hun leven zijn gegrepen.

De sleutel tot het opmerkelijke succes - zowel op Eén als op VRT NU, waar ook het slotseizoen van ‘Dertigers’ weer in sneltempo gebinged wordt - zou dan ook net de herkenbaarheid zijn, waarbij de belevenissen van de vrienden een staalkaart vormen van wat ieder van ons meemaakt tussen pakweg het afstuderen en het bereiken van de veertig. Daar valt iets voor te zeggen. Slechts weinigen halen zoals Alex en Elias een pleegkind in huis, laat staan dat ze na een paar maanden de confrontatie moeten aangaan met de afgekickte moeder die haar dochter opnieuw wil zien, maar de discussies over hoe je maar beter een front vormt tegen een rebelse kleuter zullen elke ouder bekend in de oren klinken. Nieuw samengestelde gezinnen waar de spanning soms hoog oploopt kunnen zich dan weer optrekken aan Bart, die na de scheiding van Tinne bij zijn nieuwe vriendin gaat wonen en zodoende ook haar tienerzoon in zijn leven krijgt. Op de eerste ochtend al moet hij vol afgrijzen toekijken hoe de jongeman in de keuken zijn tanden poetst en vrolijk in de pompbak spuwt, afgaand op zijn blik zowat het ergste wat een puberjongen kan doen.

Nu is zowat elke reeks, misschien met uitzondering van ‘Game of Thrones’ en ‘De Buurtpolitie: VIPS’, in meer of mindere mate herkenbaar, en dat verhaallijnen soms dicht tegen het leven van de kijker aanschurken zegt weinig over de kwaliteit. ‘Dertigers’ mag dan wel de vele pieken en dalen in het leven van jonge volwassenen fraai in beeld brengen, het wordt nooit meer dan een brave, vlakke soap waarin het beetje kleur en verrassing vooral van de uitgebreide soundtrack komt. De hoofdpersonages beschikken na vier seizoenen nog altijd over slechts één dimensie - en in het geval van Tinne: één gelaatsuitdrukking - en er zijn nauwelijks scènes waarin echt iets gebeurt of dialogen die je bij je nekvel grijpen dan wel ontroeren. Het is een reeks die kabbelt op de achtergrond en die je kunt bekijken tijdens andere bezigheden zonder dat je ooit bang hoeft te zijn dat je de draad zult verliezen, of een serie als zo’n schilderset waarbij je de nummertjes moet volgen: het resultaat ziet er netjes uit maar niemand zal het ooit verwarren met kunst.