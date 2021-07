Deze 13 acteurs ondergingen een spectaculaire transformatie voor hun rol

Vanavond kunt u zich vergapen aan een kalende, kettingrokende en whisky zuipende Matthew McConaughey in het drama ‘Gold’ op VTM 3. De transformatie is op z'n zachtst gezegd indrukwekkend, maar McConaughey is lang niet de enige acteur die zó ver gaat voor een filmrol.

‘Gold’ is een op feiten gebaseerd drama van Stephen Gaghan (‘Syriana’) uit 2016 waarin McConaughey een schlemielachtige goudzoeker speelt die in een godvergeten stuk jungle in Indonesië onverhoopt op een hoofdader stoot. Voor die rol kwam hij meer dan 20 kilo aan, voornamelijk door fastfood te eten. ‘Mijn favoriete eten is cheeseburger, maar dat eet ik niet zo vaak. Ik leef doorgaans erg gezond en ontzeg mezelf veel. Maar toen at ik gewoon cheeseburgers wanneer ik er zin in had, elke dag. Ik ben nog nooit zo'n toffe papa geweest als in die zes maanden, denk ik. Ik zei ‘ja’ op alles: pizza, ijsjes, burgers. Mijn kinderen vonden het jammer toen de draaiperiode erop zat.’

Matthew McConaughey in 'Dallas Buyers Club' Beeld Focus Features

Met die verrassende transformatie was Matthew McConaughey niet eens aan zijn proefstuk toe. In 2013 deed hij al eens precies het omgekeerde en verloor hij ruim 22 kilo voor zijn rol als aidspatiënt Ron Woodroof in de film ‘Dallas Buyers Club’.

Jared Leto en Lindsay Lohan tijdens de opnames voor 'Chapter 27' Beeld WireImage

Jared Leto

In ‘Dallas Buyers Club’ speelde ook Jared Leto, die voor zijn rol als transseksuele aidspatiënt 18 kilo afviel. En om Mark Chapman, de moordenaar van John Lennon, een beetje geloofwaardig te portretteren in de film ‘Chapter 27' kwam hij maar liefst 30 kilo aan.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Chris Hemsworth (@chrishemsworth) op 27 Jul 2021 om 6:36 PDT

Chris Hemsworth

Voor zijn rol als Thor in de gelijknamige blockbuster trainde Chris Hemsworth maandenlang met een voormalige Navy SEAL-officier, waarbij ze specifiek aandacht besteedden aan de armen en schouders voor die ‘onoverwinnelijke god van donder en bliksem'-uitstraling. In totaal kweekte Hemsworth zo'n extra 15 kilo aan spieren, die zo indrukwekkend bleken dat ‘Chris Hemsworth workout’ tot op heden een van de eerste zoeksuggesties is wanneer je zijn naam invult op Google.

Charlize Theron kwam voor haar rol in 'Tully' zo'n 25 kilo aan Beeld Getty Images / YouTube

Charlize Theron

In 2003 schitterde Charlize Theron in het uitstekende ‘Monster’, een rol waarmee ze bewees dat ze zoveel meer is dan een mooi gezichtje. Dankzij donuts en chips kwam de Zuid-Afrikaanse zo'n 15 kilo bij voor haar rol als seriemoordenaar Aileen Wuornos, waarmee ze ook zeer verdiend een Oscar binnenhaalde. Voor haar rol als overweldigde moeder in ‘Tully’ kwam Theron zelfs 25 kilo bij.

Christian Bale in 'The Machinist' Beeld Paramount Classics

Christian Bale

Wie ‘method acting’ zegt, zegt Christian Bale. De acteur staat erom bekend dat hij erg ver gaat om zich in een rol in te leven, zowel mentaal als fysiek. In ‘The Machinist’ uit 2004 gaf Bale gestalte aan Trevor Reznik, een machinist met ernstige slaapproblemen. Zijn verregaande slapeloosheid zorgt er ook voor dat Reznik in sneltempo afvalt. Voor de rol moest Bale er dus ongezond mager uitzien, waarop hij vier maanden lang niets meer at dan een blikje tonijn en een appel per dag, aangevuld met water en zwarte koffie. Bovendien stortte hij zich op een intensief trainingsschema. Bale verloor in totaal 30 kilo en ging van 78 naar 48 kilo.

Voor ‘American Hustle’ uit 2013 kwam Christian Bale dan weer 20 kilo bij, voor de rol van New Yorkse oplichter Irving Rosenfeld. Hij schoor ook een deel van zijn haar af zodat hij de beruchte combover van de man kon imiteren. Verder deed Bale zo zijn best om zijn postuur aan te passen aan de wat ineengezakte, lompe Rosenfeld dat hij zichzelf een hernia bezorgde.

Christian Bale als Dick Cheney in 'Vice'. Beeld Annapurna Pictures

In 2018 mocht Bale ook weer aan het eten slaan, toen hij gecast werd als voormalig Amerikaanse vice-president Dick Cheney in ‘Vice'. Toegegeven, om dié verbluffend levensechte vertolking neer te zetten, werd hij een handje geholpen door een arsenaal aan gezichtsprotheses, maar de extra 20 kilo waren helemaal van hemzelf.

Demi Moore bewees bij David Letterman dat ze al die push-ups in 'G.I. Jane' wel degelijk zelf had uitgevoerd Beeld David Letterman

Demi Moore - G.I. Jane

Voor haar beroemde rol als G.I. Jane ging Demi Moore niet alleen met een broske door het leven, maar trainde ze ook maandenlang rigoureus om er uit te zien als een geloofwaardige Navy SEAL. Elke dag startte Moore om 4 uur ‘s ochtends met trainen, om op tijd klaar te zijn voor de opnamedag. Ze onderging de echte training die door de Amerikaanse marine wordt gebruikt voor hun beruchte special forces, al moest ze naar eigen zeggen soms pauzeren om ‘even over te geven’ alvorens de training weer te hervatten.

Channing Tatum en Jonah Hill in '22 Jump Street' Beeld Sony Pictures

Jonah Hill

Jonah Hill staat bekend om zijn hevig op en neer schommelende gewicht, wat hij gelukkig ook gedeeltelijk op zijn filmrollen kan steken. Voor de populaire actiekomedie ‘22 Jump Street’ verloor hij een dikke 20 kilo in 2014. Daarna ging hij een tijdje terug naar zijn oorspronkelijke gewicht, om er vervolgens nog eens 20 kilo bij te doen voor zijn rol als louche wapenhandelaar in ‘War Dogs’ in 2016.

50 Cent onderging een indrukwekkende transformatie voor de film 'Things fall Apart' Beeld Daily News

50 Cent

Naast een faillissement en een al lang opgedroogde rapcarrière heeft 50 Cent er ook een korte periode in Hollywood opzitten. In het drama ‘Things Fall Apart’ kroop hij in de huid van een footballspeler die een kankerdiagnose te verwerken krijgt. Voor die rol viel de doorgaans goed gebouwde 50 Cent maar liefst 27 kilo af, waardoor er uiteindelijk niet veel meer dan een kwartje overbleef.

Natalie Portman in 'Black Swan' Beeld Cross Creek Pictures

Natalie Portman en Mila Kunis

Beide actrices moesten maandenlang een streng dieet ondergaan voor hun rollen als concurrerende ballerina's in de alom gelauwerde film ‘Black Swan’ in 2010. De van nature al erg slanke Portman verloor nog eens 10 kilo voor haar rol dankzij een streng dieet van wortelen en amandelen. Daarnaast bracht ze zo'n acht uur per dag door in de balletschool. De actrice kreeg voor haar rol als wanhopig ambitieuze danseres uiteindelijk een Oscar, maar verklaarde later dat er tijdens die periode ‘letterlijk nachten waren waarop ik dacht dat ik zou doodgaan.’

Ook Kunis moest een hoop kilo's verliezen voor haar rol. Zij vertelde later aan Howard Stern dat ze slechts 1.200 calorieën per dag at en verder alleen maar sigaretten rookte. ‘Ik raad het echt niemand aan', zei ze. ‘Het is een verschrikkelijk dieet.’

Michael Fassbender in 'Hunger' Beeld Irish Times

Michael Fassbender

Michael Fassbender verloor 25 kilo voor zijn rol als Bobby Sands, een jonge gevangene die een hongerstaking leidt, in de toepasselijk genaamde film ‘Hunger’. De echte Sands overleed na 66 dagen zonder voedsel. Fassbender ging dan ook tot het uiterste om een geloofwaardige vertolking neer te zetten.

Renée Zellweger moest verschillende keren bijkomen en weer afvallen voor haar iconische rol als Bridget Jones Beeld Daily News

Renée Zellweger

Voor haar wereldberoemde rol als de mollige Bridget Jones in ‘Bridget Jones’ Diary’ moest Renée Zellweger ruim 15 kilo bijkomen. Na de opnames viel ze weer af, maar met een franchise van in totaal vier films heeft dat Zellweger doorheen de jaren heel wat bloed, zweet en tranen gekost.

Ryan Gosling Beeld Twitter

Ryan Gosling

Ryan Gosling was oorspronkelijk gecast als rouwende vader in de kaskraker ‘The Lovely Bones’ van Peter Jackson, maar werd uiteindelijk ontslagen omdat de regisseur misnoegd was over zijn gewicht. Gosling zag zijn personage als een zwaarlijvige man, dus deed hij zijn best om een dertigtal kilo bij te komen - onder andere door gesmolten Häagen Dazs te drinken wanneer hij dorst had. ‘Peter en ik verschilden van mening over het personage. In mijn hoofd was het een man van zo'n 100 kilo’, aldus Gosling. Jackson was het daar niet mee eens en ontsloeg Gosling slechts enkele dagen voor de opnames begonnen. ‘We hadden het er niet echt over gehad voorafgaand aan de opnames', legde Gosling uit. ‘Het was een belangrijke film en dan kan de regisseur zich niet met elke acteur individueel bezig houden. Toen ik de eerste keer op de set verscheen, dik, bleek dat ik het verkeerd had begrepen. De volgende dag was ik niet alleen dik, maar ook werkloos.’