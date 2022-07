Deze 5 topdocumentaires kunt u nu gratis bekijken op Humo.be

Heeft u het beste op Streamz al volledig gebinged? Beu van al het superheldengedoe op Disney+? Of was u één van de miljoen klanten die zijn (te dure) abonnement van Netflix heeft opgezegd? Geen nood: op Humo.be kunt u helemaal gratis genieten van deze vijf topdocumentaires.

‘Bulletproof’

Todd Chandler, docent aan de filmafdeling van het Brooklyn College in New York, maakte een subtiele documentaire over het wapengeweld in zijn land. Verwacht geen optimistisch geschetst beeld: ‘Toen het in mijn school over een schietpartij ging, klonk niemand verrast. Alsof dat nu eenmaal gebeurt in Amerika.’

'Bulletproof' Beeld rv

‘Ask Dr. Ruth’

Dr. Ruth Westheimer (93), een klein, broos vrouwtje met een zwaar Duits accent, ontsnapte als kind aan de Holocaust, verhuisde naar Amerika en groeide daar in de jaren 80 uit tot de bekendste seksuologe ter wereld. Goedele Liekens: ‘Dr. Ruth had het als eerste over seksueel genot, de geneugten van seks, zonder schroom en heel open.’

'Ask Dr Ruth' Beeld rv

‘Clinton Young: about time’

Het relaas van de Nederlandse documentairemaakster ­Jessica Villerius, over de vrijlating van een terdoodveroordeelde Clinton Young. Zij zag graten in zijn dossier over de dubbele moord en kon, door een nieuwe getuigenis van de vermoedelijk echter dader, zijn executie uitstellen. ‘Gaandeweg werd almaar duidelijker dat hij tijdens het proces niet eerlijk was geweest.’

'Clinton Young: about time' Beeld rv

‘Sons of Honour’

Maffiazonen die samen Monopoly spelen: deze intrigerende documentaire toont een drastisch heropvoedingsprogramma in het Zuid-Italiaanse Calabrië. Documentairemaakster Sophia Luvara: ‘Aan de buitenkant zul je niks geks aan hen zien. Maar als je langer met hen praat, merk je dat hun morele kompas anders is afgesteld dan bij de meeste mensen.’

'Sons of Honour' Beeld rv

‘Woman’

Meer dan tweeduizend vrouwen uit vijftig landen vertellen wat het betekent om een vrouw te zijn. Fotograaf en filmmaker Yann Arthus-Bertrand riep, man zijnde, de hulp in van regisseur Anastasia Mikova: ‘Lag het aan mij, dan had ik onderwerpen zoals menstruatie, mentale gezondheid en zwangerschapsverlof overgeslagen.’