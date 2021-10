Deze 7 nieuwe titels op Netflix en co mag je niet missen de komende week

1. RESERVATION DOGS VANAF 13 OKTOBER OP DISNEY+

SERIE Het derde seizoen van ‘Succession’ – zie verderop – is natuurlijk de belangrijkste release van de week, maar graag vestigen we ook even uw aandacht op een veel minder bekend pareltje dat op de streamingdiensten opduikt: ‘Reservation Dogs’. In deze nieuwe reeks proberen enkele tienerboefjes genoeg geld bijeen te schrapen, zodat ze hun reservaat in de staat Oklahoma voorgoed vaarwel kunnen zeggen. De link met Quentin Tarantino’s debuutfilm ‘Reservoir Dogs’ is snel gelegd, ook door de foto’s waarop de jonge hoofdrolspelers in een zwart kostuum rondlopen. Maar ‘Reservation Dogs’ is geen bloederige, bikkelharde misdaadserie, wel een bitterzoete komedie over jongeren die met alle middelen een beter leven proberen op te bouwen. Een serie ook met een primeur: ‘Reservation Dogs’ is de eerste reeks in de Amerikaanse tv-geschiedenis die bedacht en gemaakt is door een Native American, Sterlin Harjo. Hij heeft het gros van de acht afleveringen geschreven en geregisseerd, en het grootste deel van de crew heeft bloed van de oorspronkelijke Amerikanen door de aderen stromen. (sw)

Bekijk hier de trailer:

2. SUCCESSION – SEIZOEN 3 VANAF 18 OKTOBER OP STREAMZ

SUCCESSION Beeld rv

SERIE Ergens hopen we nog dat het hele verhaal van de Pandora Papers één grote reclamecampagne is voor het derde seizoen van ‘Succession’, de ondertussen al twintig afleveringen lange briljante serie over hoe rijkelui zich als rotzakken kunnen gedragen en overal mee wegkomen. Ongetwijfeld heeft de familie Roy ook vele miljoenen verstopt in belastingparadijzen overal ter wereld, al was het lijk dat tegen het einde van seizoen twee – alweer twee jaar geleden – uit de kast viel, van een andere orde: seksueel misbruik dat door de bazen van Waystar Royco in de doofpot is gestopt. Het nieuwe seizoen draait rond de gevolgen van de onthullingen, maar vooral rond de strijd tussen CEO Logan Roy en Kendall, de zoon die zijn vader al sinds het begin van ‘Succession’ van de troon probeert te stoten. Let the games begin! (sw)

Bekijk hier de trailer:

3. JUST BEYOND VANAF 13 OKTOBER OP DISNEY+

JUST BEYOND Beeld Disney+

SERIE De streamingdiensten struikelen over elkaars pompoenen om u van nieuwe horror te voorzien, maar Disney+ heeft met ‘Just Beyond’ nog een niche gevonden: griezelverhalen voor jonge tieners. In deze anthologiereeks ziet de wereld er in elke aflevering een tikkeltje anders uit: Ella rekent af met spoken in de opera, Sam ontdekt een alternatief universum, Fiona verzwijgt op school dat ze een heks is, en Jack en Ronald vrezen dat hun ouders tot een heksensekte behoren. Elk verhaal werd bedacht door R.L. Stine, de auteur achter de ‘Kippenvel’-boeken. Alleen voor de dapperste tieners. (jmi)

Bekijk hier de trailer:

4. OPERATION HYACINTH VANAF 13 OKTOBER OP NETFLIX

OPERATION HYACINTH Beeld Netflix

FILM Terwijl de Europese Commissie de Poolse regering probeert te dwingen om lgbtq+-vrije zones te verbieden, werpt Netflix een kritische blik op het verleden. In 1985 startte de communistische overheid daar een grootschalig programma om homoseksuelen te registreren en te intimideren, de zogenaamde Operatie Hyacint. In de gelijknamige Poolse thriller ‘Operation Hyacinth’ verlaat agent Robert zijn gezin om in de homogemeenschap te infiltreren, op zoek naar een seriemoordenaar. Hij raakt steeds meer vervreemd van zijn vrouw en zijn werkgevers, en krijgt een speciale band met zijn informant Arek. (jmi)

Bekijk hier de trailer:

5. I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER VANAF 15 OKTOBER OP AMAZON PRIME VIDEO

SERIE Onze zomer beperkte zich tot schuilen voor de regen en mondmaskers vervangen, maar de tieners uit ‘I Know What You Did Last Summer’ hebben wel wat meer op hun kerfstok. De jongens en meisjes in deze serie waren betrokken bij een auto-ongeval waarbij een dodelijk slachtoffer is gevallen, maar ze hebben hun sporen kunnen uitwissen. Een onbekende psychopaat gaat achter hen aan en dreigt hen één voor één te vermoorden als de waarheid niet naar boven komt. Het boek van Lois Duncan uit 1973 lag in 1997 aan de basis van de gelijknamige film, samen met ‘Scream’ eind jaren 90 één van de grootste blockbusters in het griezelgenre, en met deze reeks doet Amazon zijn duit in het horrorzakje in de aanloop naar Halloween. (sw)

Bekijk hier de trailer:

6. MY NAME VANAF 15 OKTOBER OP NETFLIX

MY NAME Beeld Netflix

SERIE Nu ‘Squid Game’ een wereldwijd fenomeen is, krijgen nieuwe reeksen uit Zuid-Korea die op Netflix verschijnen iets meer aandacht dan anders. De eerste Koreaanse titel die in de bloederige voetsporen van ‘Squid Game’ mag treden, is ‘My Name’. Om erachter te komen wie haar vader heeft vermoord en wraak te nemen op de dader, wordt Ji-Woo lid van de Koreaanse maffia en gaat ze daarna undercover bij de politie. Terwijl ze aanwijzingen zoekt, moet ze haar bazen bij het misdaadsyndicaat informatie doorspelen en haar identiteit verborgen houden voor haar collega’s, in wat een in alle opzichten donker misdaaddrama belooft te worden. (sw)

Bekijk hier de trailer:

7. 22 JULI VANAF 20 OKTOBER OP STREAMZ

SERIE Deze zesdelige Noorse reeks keert terug naar 22 juli 2011, de dag waarop de extreemrechtse terrorist Anders Breivik eerst een bom liet ontploffen in Oslo, en daarna op Utøya 69 weerloze jongeren neerschoot. ‘22 juli’ blijft ver weg van het bloedbad op het eiland, maar toont de gebeurtenissen door de ogen van enkele Noren die er zijdelings bij betrokken waren: het personeel in een ziekenhuis, een politieagent uit een dorpje bij Utøya, journalisten en een extreemrechtse blogger wiens naam opduikt in Breiviks pamfletten. De personages zijn fictief, maar hun verhalen werden samengesteld aan de hand van de ervaringen van echte getuigen, zodat ‘22 juli’ meer dan een reconstructie van de aanslagen is. (sw)

Bekijk hier de trailer: