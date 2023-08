Deze documentaires mag je deze week niet missen

‘Robert De Niro: Hiding in the Spotlight’

NPO 2, dinsdag 29 augustus, 22.09

KUNST ‘You talkin’ to me? You talkin’ to me? Well, I’m the only one here. Who the fuck do you think you’re talking to?’ Robert De Niro mag half augustus dan wel 80 jaar zijn geworden, elke filmliefhebber denkt bij het horen van zijn naam onwillekeurig terug aan een scène die hij speelde toen hij 33 was. Travis Bickle, de gefrustreerde taxichauffeur uit ‘Taxi Driver’ die voor de spiegel een stoere show opvoert met een nieuw pistool in de hand, maakte De Niro wereldberoemd en blijft ook vandaag nog altijd het personage waaraan hij het vaakst wordt herinnerd. In het echte leven is De Niro veel minder spraakzaam dan Bickle, zeker als het over zijn privéleven gaat: het aantal interviews waarin hij uitgebreid vertelt over zijn werk en leven zijn erg schaars. De makers van de nieuwe documentaire ‘Hiding in the Spotlight’ proberen desondanks een portret van De Niro te schetsen door hem voor de spiegel te zetten. Welke films en rollen trokken de acteur de voorbije decennia het meest aan, en wat zegt het over de man dat hij gekwelde personages als Travis Bickle zo goed kan neerzetten? (sw)

Beeld Alamy Stock Photo

‘Elizabeth: A Portrait in Part(s)’

NPO 2, zat. 26 aug., 20.00

GESCHIEDENIS Een jaar na haar dood blikt de VPRO terug op het lange, rijkgevulde leven van queen Elizabeth, met deze Britse docu die werd gemaakt naar aanleiding van haar 70ste verjaardag als koningin.

Beeld VRT

‘Inside Detroit with Ben Fogle’

Canvas, ma. 28 aug., 20.10

ACTUA Detroit, ooit het hart van de Amerikaanse auto-industrie en de geboorteplek van de soul, is nu vooral een symbool van stedelijk verval. Reporter Ben Fogle gaat na waar het verkeerd is gelopen in de spookstad.

Beeld AVROTROS

‘De beul van Twente’

NPO 3, woe. 30 aug., 21.10

TRUE CRIME In het anders zo rustige Twente, een landelijke regio in het oosten van Nederland, worden tussen 2000 en 2005 tientallen dieren gruwelijk verminkt. De ‘beul van Twente’ kan jarenlang z’n gang gaan en zaait paniek onder de bevolking.

Beeld rv

‘Diana & Dodi’

Canvas, don. 31 aug., 20.10

GESCHIEDENIS Op 31 augustus is het 26 jaar geleden dat Diana en haar geliefde Dodi Fayed omkwamen bij een auto-ongeluk in Parijs. Deze docu blikt terug op de veelbesproken relatie tussen de gescheiden prinses en de steenrijke Egyptenaar.

Beeld Photo News

‘Zembla: Onlinehufters’

NPO 2, don. 31 aug., 20.30

ACTUA Ook in Nederland krijgen bekende personen steeds meer te maken met onlinescheldpartijen. Zo stapte Sigrid Kaag onlangs uit de politiek omdat ze de vitriool niet meer aankon. Zembla onderzoekt wie achter de anonieme accounts schuilgaan.