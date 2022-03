Deze documentaires mag u deze week niet missen

Vansteelant

Één, zondag 6 maart, 16.55

SPORT Ruben Van Gucht heeft blijkbaar de taak op zich genomen om succesvolle Belgische sporters die vergeten dreigen te worden de aandacht te geven die ze verdienen. Vorig jaar bracht hij met de documentaire ‘De nacht van Vlaanderen’ eerherstel voor Jean-Paul Praet, de ultraloper die officieus het wereldrecord op de 100 kilometer op zijn naam heeft staan, nu vertelt hij in ‘Vansteelant’ het tragische verhaal van de veel te vroeg gestorven ‘Kannibaal van het duatlon’. Benny Vansteelant is pas dertig als hij in september 2007 overlijdt in het ziekenhuis, enkele dagen nadat hij tijdens een trainingsrit is aangereden door een auto. Op het moment van zijn overlijden heerst de atleet uit Torhout over zijn discipline als geen ander: hij werd acht keer wereldkampioen en vijf keer Europees kampioen – de laatste keer een paar maanden voor het ongeval. Zijn plaats aan de top van het duatlon wordt ingenomen door zijn jongere broer Joerie, die in oktober 2007 wereldkampioen wordt in het Amerikaanse Richmond. In deze nieuwe documentaire blikt Van Gucht samen met Joerie Vansteelant terug op de carrière van Benny, de impact van zijn overlijden op hun familie en zijn erfenis voor de sport.

Sex, Myths and the Menopause

Canvas, vrijdag 4 maart, 20.35

GEZONDHEID Davina McCall kwam op haar 44ste in de menopauze terecht, inclusief opvliegers, depressieve gedachten en andere neveneffecten. Ze praat met experts en met andere vrouwen over de overgang.

King of the cruise

NPO 2, zaterdag 5 maart, 23.44

PORTRET Ronald Busch Reisinger van Inneryne is een rijke Schotse baron die zijn dagen slijt op cruiseschepen, waar hij zijn medepassagiers sterke verhalen opdist. Wie is de extravagante man precies en wat schuilt er achter zijn imposante uiterlijk?

Een programma over de jaren tachtig

NPO 3, zondag 6 maart, 21.45

GESCHIEDENIS Journalist Teun van de Keuken probeert de vaak verguisde eighties weer onder de aandacht te brengen. Hij zoekt vier mensen op die elk betrokken waren bij één van de grote gebeurtenissen van toen.

Een nieuwe orde

NPO 2, maandag 7 maart, 20.25

ACTUA Geen docu over de wereld na de inval in Oekraïne maar een reportage van ‘Tegenlicht’ over de jacht op het ‘groene goud’: lithium, dat gebruikt wordt in batterijen. De groeiende vraag naar de grondstof kan de machtsverhoudingen in de wereld veranderen.

Stereotypisch

NPO 3, dinsdag 8 maart, 22.38

ACTUA Heel wat jongeren krijgen door hun omgeving of door de media een label opgeplakt: als ze verslaafd zijn aan alcohol, bijvoorbeeld, of als ze dakloos zijn of hun vader in de gevangenis zit. ‘Stereotypisch’ laat enkele van die jongeren aan het woord.