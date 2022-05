Deze documentaires mag u niet missen: Engels voetbal, de affaire-Dutroux en kunst in Auschwitz

‘Fever Pitch: The Rise of the Premier League’

Canvas, dinsdag 17 mei, 23.05

Beeld BBC/Story Films

Dankzij Rodrygo en Thibaut Courtois komt er geen tweede opeenvolgende volledig Engelse Champions League-finale, maar de overmacht van het Britse voetbal in de competitie blijft wel: van de tien ploegen in de voorbije vijf finales kwam de helft uit het Verenigd Koninkrijk, Spanje was twee keer vertegenwoordigd, Italië, Frankrijk en Duitsland één keer. De basis voor die hegemonie werd dertig jaar geleden gelegd, op 27 mei 1992 met de oprichting van de Premier League. Na de donkere jaren 80, gekenmerkt door hooliganisme en weinig prijzen, besloten de vijf grootste voetbalclubs - Arsenal, Everton, Liverpool, Manchester United en Tottenham - dat een grondige hervorming van de competitie nodig was. Ook uit financiële overwegingen, want in het nieuwe model zou het geld uit de tv-rechten enkel verdeeld worden onder de ploegen uit de hoogste divisie en niet meer met clubs uit de lagere afdelingen. Toen mediamagnaat Rupert Murdoch van Sky Sports even later 300 miljoen pond op tafel legde voor die rechten zat de Premier League meteen op rozen. In de vierdelige docureeks ‘Fever Pitch’ keert de BBC terug naar die beginjaren van de competitie en getuigen bekende voetballers als Eric Cantona en Alan Shearer over de eerste successen. (sw)

Lees ook David Beckham is mede-eigenaar van de Amerikaanse voetbalclub Inter Miami FC: Hoe voetbalclubs het nieuwe speeltje werden van Hollywood

‘Social Media Murders’

NPO 3, vrijdag 13 mei, 21.35

Driedelige true crime-serie over enkele zaken waarin sociale media een belangrijke rol hebben gespeeld. De eerste aflevering gaat over de 23-jarige Molly McLaren, die werd vermoord door haar ex-vriend die ze via Tinder had leren kennen.

‘Petites’

Canvas, zondag 15 mei, 21.55

Petites Beeld HUMO

De 25e verjaardag van de Dutroux-affaire werd vorig jaar op Eén al herdacht in de reeks ‘Als je eens wist’, nu brengt Canvas de documentaire ‘Petites’. Mensen die in de jaren 90 kind waren vertellen wat ze zich nog van die woelige periode herinneren.

Lees ook Michelle Martin komt 25 jaar na de zaak Dutroux volledig vrij: ‘Ze is een toegewijde moeder die zielsveel van haar kinderen houdt’

‘De roze supporters’

NPO 3, maandag 16 mei, 22.15

De Roze Supporter Beeld NPO3

Voetbal en homoseksualiteit, het blijft een lastige combinatie. De vierdelige serie ‘De roze supporters’ - die op vier opeenvolgende avonden wordt uitgezonden - volgt enkele supportersverenigingen die homofobie uit de stadions proberen te weren.

‘Kunst achter prikkeldraad’

NPO 2, maandag 16 mei, 22.28

Beeld MAX

Ook in de Duitse concentratiekampen bleven mensen tussen alle honger, ellende en geweld troost zoeken in kunst. Frank Westerman gaat in Auschwitz en andere plekken op zoek naar de muziek, het toneel en de literatuur die er werd opgevoerd en geschreven.

Lees ook Het dubbelspel van Holocaust-overlever Magda Hellinger: ‘Mijn relatie met de hyena van Auschwitz heeft dertigduizend vrouwen het leven gered’ Een Antwerpse chef-kok in Auschwitz: ‘Sommige Vlamingen schreven naar huis: ‘Het is hier ongelofelijk goed, we zijn allemaal al dikker geworden’’

‘Rockfield: The Studio on the Farm’

Canvas, donderdag 19 mei, 22.55

Beeld Autlook

Muziekdocumentaire over de geschiedenis van Rockfield, een studio op het platteland van Wales waar onder meer Mötörhead, Oasis en Stone Roses vaste klant waren en waar ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen werd opgenomen.