Deze documentaires moet je deze week op televisie gezien hebben

RUNNING FOR THE REVOLUTION

CANVAS, ZONDAG 1 AUGUSTUS, 21.45

SPORT De Cubaanse atleet Alberto Juantorena werd in 1976 in het Canadese Montreal de eerste man in de geschiedenis die op de Olympische Spelen een gouden medaille behaalde op zowel de 400 meter als de 800 meter. Op dat tweede nummer brak hij meteen ook het wereldrecord, een bijzonder straffe prestatie als je weet dat hij pas in hetzelfde seizoen met die afstand was begonnen. Maar Juantorena’s triomf had ook een politieke lading, want tijdens de finales hield de Cubaan de Amerikaanse favorieten – én de Belg Ivo Van Damme, die op de 800 meter een zilveren medaille haalde – achter zich. In zijn thuisland werd Juantorena een ware held, de David van de sintelbaan die de Goliath uit de Verenigde Staten had verslagen, en hij wordt er nog steeds gevierd als één van de grootste kampioenen uit de Cubaanse geschiedenis. De man was ook een fervent aanhanger van de revolutie en noemt het moment waarop Fidel Castro hem na de Spelen met open armen opwachtte op de luchthaven ‘het mooiste uit mijn leven’. (sw)

MOMMY DEAD AND DEAREST

CANVAS, ZON. 1 AUG., 22.45

MISDAAD Herhaling van de schokkende docu over de moord op Dee Dee Blanchard in 2015. De dader bleek haar dochter Gypsy Rose te zijn, die jarenlang geleden had onder het psychologische misbruik door haar moeder.

'MOMMY DEAD AND DEAREST' Beeld RV

NIKE’S BIG BET

CANVAS, MAA. 2 AUG., 20.30

SPORT In 2019 werd Alberto Salazar, één van de succesvolste atletiekcoaches ter wereld, voor vier jaar geschorst omdat hij doping zou hebben toegediend. Het was het einde van het Oregon Project, de atletiekschool van Nike waar Salazar aan het hoofd stond.

'Nike's Big Bet' Beeld Sports Illustrated via Getty Images

HITLER’S GAMES

CANVAS, MAA. 2 AUG., 21.20

GESCHIEDENIS Franse documentaire uit 2016 over de Olympische Spelen in München in 1936, die door Hitler als propagandamiddel voor het naziregime en het Derde Rijk werden gebruikt, maar desondanks door erg weinig landen werden geboycot.

'HITLER’S GAMES' Beeld RV

MONACO: SPEELTUIN VAN DE SUPERRIJKEN

VTM, DIN. 3 AUG., 23.15

HUMAN INTEREST Tweeluik over het leven in het dwergstaatje aan de Middellandse Zee, het land met de hoogste concentratie miljonairs ter wereld. Met ook een kijk achter de schermen van het Koninklijk Paleis.

'Monaco, de speeltuin voor de superrijken' Beeld VTM

RISE AGAIN: TULSA AND THE RED SUMMER

NGC, WOE. 4 AUG., 22.00

GESCHIEDENIS Honderd jaar geleden vond in Tulsa een dodelijke klopjacht op de zwarte bevolking plaats. Het bloedbad is pas sinds enkele jaren erkend als één van de ergste racistische incidenten uit de Amerikaanse geschiedenis.